Pašās februāra beigās tiks uzsākts ziemas filmēšanas periods jaunai vēsturiskai spēlfilmai " Pilsēta pie upes ", kuras darbība notiek no 30. gadiem līdz Otrā pasaules kara beigām. Pirmie filmas kadri tiks uzņemti Latgalē – Krāslavā, Ludzā un Rēzeknē, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Spēlfilmas "Pilsēta pie upes" scenārija pamatā ir Gunara Janovska tāda paša nosaukuma romāns. Filmas galvenajam varonim Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs –, un viņš ir pieprasīts pie visiem režīmiem – vispirms visas pilsētas "šiltes" jākrāso zaļā krāsā, tad komunistiem viss jāpārkrāso sarkans, nacistiem atkal sarkanais jākrāso ciet ar brūno. Neskatoties uz to, ka stāsta vēsturiskais fons ir traģisks, tajā ir vieglums, jaunu cilvēku attiecību jutekliskums un humors. Ansis ar saviem it kā naivajiem lēmumiem piedzīvo īstu garīgu un eksistenciālu ceļojumu no neveikla jaunekļa līdz vīrietim, kurš agri nobriest un kura izvēles vienmēr liecina par cilvēka psihē iekodētu dziļu humānisma stīgu.

Filmas sagatavošanas posmā nupat beigusies aktieru atlase, un filmas galvenā varoņa Anša lomai ir apstiprināts divdesmit četrus gadus vecais Dāvis Suharevskis no Gaigalavas – viņš aktieru atlases laikā visus pārsteidza ar savu aso prātu, humora izjūtu un vitalitāti. Galvenās sieviešu lomas atveidos Nacionālā teātra aktrise Agnese Cīrule, kas spēlē arī galveno lomu Viestura Kairiša izrādē "Salome", un jaunākās paaudzes aktrise no Čehijas Brigita Cmutova. Tāpat svarīgās lomās piekrituši filmēties divi talantīgi un pieredzējuši aktieri –Gundars Āboliņš un leģendārais lietuviešu aktieris Jozs Budraitis.

Par izvēlētajām filmēšanas vietām Viesturs Kairišs saka – Latgale ir savdabīga un vēl neizpētīta zeme, tās atšķirīgā vēsture, valoda un līdz ar to arī multikulturālā attīstība bijusi citādāka, nekā pārējai Latvijai. Tas viss rada Latgales neatkārtojamo vitalitātes kolorītu, un filmas autoru ambīcijas ir – pārcelt šo spēku uz kinoekrāna.

Studijas "Ego Media" producents Guntis Trekteris uzsver, ka filmas veidotāji ir ļoti pateicīgi par līdz šim saņemto atbalstu un pretimnākšanu no Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes pašvaldībām, arī par lielo atsaucību, latgaliešiem piesakoties par otrā plāna aktieriem un masu skatu dalībniekiem.

Kairišs filmu veidos kopā ar saviem ilggadējiem sadarbības partneriem – mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu Bērziņu; viņu iepriekšējais kopdarbs ir skatītāju iemīļotā un "Lielo Kristapu" saņēmusī spēlfilma "Melānijas hronika" (2016, studija "Mistrus Media"), un arī citas viņu kopīgi veidotās filmas novērtētas ar vairākiem vietējiem un starptautiskiem apbalvojumiem; Viesturs Kairišs kopā ar Gintu Bērziņu uzņēmis sešas dokumentālās filmas un spēlfilmu "Tumšie brieži" (2006).

Spēlfilmu "Pilsēta pie upes" finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs un Čehijas valsts kino fonds.