Šampanietis, aplausi un spozme: kas jāzina par 'Zelta globusu' ceremoniju

Šogad Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas izcilākajiem kino un televīzijas māksliniekiem tiks pasniegtas jau septiņdesmit ceturto reizi.

Tāpat kā citus gadus, arī šoreiz globusa statuetei nominēto saraksts raisījis lielu kinomīļu interesi – balvai izvirzīto aktrišu un aktieru vidū ir gan jau atzīti un slaveni vārdi, gan debitanti; kopš nominantu paziņošanas pagājušā gada 12. decembrī sociālajos tīklos un ziņu medijos izskanējušas dažādas prognozes par to, kuri būs balvas laureāti, par līderi izvirzoties septiņās kategorijās nominētajam mūziklam "La La Land".

Šogad ceremoniju pirmo reizi vadīs amerikāņu komiķis un sarunu šovu zvaigzne Džimijs Falons. Viņš nomainīs pagājušā gada konferansjē – britu komiķi Rikiju Džerveisu, kurš pēdējo septiņu gadu laikā pasākumu vadījis četras reizes. Falona uznāciens, iespējams, nozīmē, ka pasākuma kopējā gaisotne būs miermīlīgāka nekā citus gadus, it sevišķi salīdzinot ar Džerveisam raksturīgo dzēlību. Tomēr tas, domājams, nenozīmē, ka pasākums kļūs paredzams vai garlaicīgs, jo "Zelta globusu" ceremonija ir pazīstama ar to, ka svinību viesiem visa pasākuma laikā ir pieejami bezmaksas dzērieni. "Hollywood Reporter" raksta, ka pēdējos gados "Zelta globusu" ceremonijā – dažu stundu laikā – tiek iztukšotas vidēji 7 500 glāžu šampanieša.

Zināms, ka balvas pasniegs arī citas Holivudas slavenības, piemēram, Bens Afleks, Džesika Česteina, Prijanka Čopra, Stīvs Karels, Mets Demons, Zoija Salanda un citi.

Holivudas ārzemju preses asociācija nereti ir pirmā, kas ievēro, nominē un godalgo jaunākos seriālus, tādējādi popularizējot arī jaunas pārraidīšanas platformas. Kā minējis vietnes "IMDb" žurnālists Deivs Kargers, asociācija bijusi pirmā, kas pievērsusi uzmanību HBO un "Showtime" – uzņēmumiem, kas nu uzskatāmi par seriālu pasaules milžiem. Turklāt nesen līdzīgi noticis ar "Netflix" un "Hulu".

Arī šogad nominēti vairāki jauni seriāli – četras no piecām nominācijām kategorijā "Labākais televīzijas seriāls – drāma" tikušas darbiem, kas uz ekrāniem parādījušies vien pagājušā gadā, proti, "The Crown", "Stranger Things", "This Is Us" un "Westworld". "Game of Thrones" ir vienīgais šīs kategorijas seriāls, kam ir vairāk par vienu sezonu.

Nominantu vidū izceļas komēdija "Deadpool" – vairāki ārzemju mediji to nosaukuši par "pirmo supervaroņu filmu, kas nominēta "Zelta globusam"", jo, kā zināms, filmas, kas balstītas komiksu tēlos, reti nopelna nomināciju pilnmetrāžas filmu kategorijās. Arī "Deadpool" galvenās lomas atveidotājam – Raienam Reinoldsam – šī ir pirmā ievērojamās balvas nominācija.

Savukārt pagodinošo Sesila de Milla balvu par ieguldījumu izklaides industrijā šogad saņems izcilā aktrise Merila Strīpa, kura vēl papildus ir nominēta kategorijā "Labākā aktrise mūziklā vai komēdijā" par pasaulē sliktākās operdziedātājas Florences Fosteres Dženkinsas lomu filmā "Florence Foster Jenkins". 1949. gadā dzimusī aktrise savas karjeras laikā saņēmusi trīsdesmit ievērojamās balvas nominācijas un astoņas "Zelta globusa" statuetes – rekordlielu apbalvojuma skaitu.

Tikmēr, kā jau minēts, visvairāk nomināciju šogad tikušas filmai "La La Land", kas ir veltījums Amerikas džeza zelta laikmetam. Tā pretendē uz balvām kategorijās "Labākais mūzikls vai komēdija", "Labākais režisors" – Demjens Šazels, kā arī "Labākais aktieris" un "Labākā aktrise" – Raiens Goslings un Emma Stouna. Tāpat filma nominēta par scenāriju, skaņu celiņu un oriģināldziesmu.

Līdzās "La La Land" kategorijā "Labākais mūzikls vai komēdija" konkurē filmas "20th Century Women, "Florence Foster Jenkins," "Deadpool," un "Sing Street". Turpretim līdzās Raienam Goslingam, kuru uzskata par iespējamāko laureātu kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā", nominēti Kolins Farels par lomu filmā "The Lobster", Hjū Grants par lomu filmā "Florence Foster Jenkins", Raiens Reinoldss par lomu filmā "Deadpool" un Džona Hils par lomu filmā "War Dogs".

Kategorijā "Labākā aktrise mūziklā vai komēdijā" uz "Zelta globusu" pretendē Anete Beninga par darbu filmā "20th Century Women", Lilija Kolinsa par "Rules Don't Apply", Heilija Stenfīlda par lomu filmā "The Edge of Seventeen", kā arī jau minētās Merila Strīpa un Emma Stouna.

Kategorijā "Labākā drāma" izvirzītas filmas "Manchester By The Sea", "Moonlight", "Hacksaw Ridge", "Hell or Highwater" un "Lion".

Uz labākā drāmas aktiera titulu pretendē Keisijs Afleks par lomu filmā "Manchester by the Sea", Džoels Edgertons par "Loving", Endrjū Gārfīlds par lomu filmā "Hacksaw Ridge", Vigo Mortensens par lomu filmā "Captain Fantastic" un Denzels Vašingtons par "Fences".

Par labākās aktrises "Zelta globusu" drāmas kategorijā cīnīsies Eimija Adamsa par lomu filmā "Arrival", Džesika Česteina par lomu filmā "Miss Sloane", Izabella Ipēra par lomu filmā "Elle", Ruta Nega par "Loving" un Natālija Portmane par Žaklīnas Kenedijas lomu filmā "Jackie".

Kategorijā "Labākā animācijas filma" nominētas filmas – "Strings", "Moana", "My Life as a Zucchini", "Sing", "Zootopia" un "Trolls", savukārt kategorijā "Labākā ārvalstu filma" izvirzītas – "Divines" (Francija), "Elle," (Francija), "Neruda" (Čīle), "The Salesman", (Irāna) un nupat Eiropas Kinoakadēmijas balvu ieguvusī filma "Toni Erdmann" (Vācija). "Zelta golbusu" mājaslapā pieejams pilns nomināciju saraksts.