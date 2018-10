Starptautiskā Sansebastjanas filmu festivāla galveno balvu šogad ieguvusi katalāņu režisora Isaki Lakuestas filma "Between Two Waters".

Lakuestam šī ir jau otrā šāda godalga. Sansebastjanas filmu festivāla galveno balvu viņš saņēma arī 2011. gadā par filmu "The Double Steps".

"Between Two Waters" ir turpinājums Lakuestas 2006. gadā uzņemtajai filmai "The Legend of Time". Tā vērsta par divu čigānu brāļu dzīvi.

Balvu kā labākais režisors saņēmis argentīnietis Benjamina Naištats par filmu "Red", bet Dario Grandineti par lomu šajā filmā ieguvis balvu kā labākais aktieris.

Savukārt balvu kā labākā aktrise ieguvusi norvēģiete Pīa Tjelta par lomu filmā "Blind Spot".