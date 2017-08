Amerikāņu kinoaktrise Šārona Stouna tviterī publicējusi video, kurā viņa redzama režisora Pola Verhūvena 1992. gada trillera "Basic Instinct" ("Pamatinstinkts") kinoprovēs.

Pateicoties šai kinolentei Stouna, kas līdz tam bija filmējusies otrā plāna lomās, iemantoja kinozvaigznes statusu.

Video Stouna redzama, aizdedzinot cigareti un sarunājoties ar Verhūvenu. Aktrise smaida un izaicinoši skatās uz režisoru.

"Pamatinstinkts" saņēma neviennozīmīgu kritiķu vērtējumu, tomēr kases ieņēmumi pārsniedza 350 miljonus dolāru, un filma kļuva par ceturto ienesīgāko 1992. gada kinolenti.

Stouna atzinusi, ka tikt pie lomas nav bijis viegli, turklāt tā sākotnēji nemaz nav piedāvāta viņai.

"Lomu dabūt nebija viegli," Stouna sacīja televīzijai OWN. "Viņi to piedāvāja kādām 12 vai 13 sievietēm, kas to noraidīja. Tāpēc tad, kad es tur nokļuvu, nebija tā, ka visi sauktu: "Urā! Viņa ir klāt!" Drīzāk tas bija: "Mm." Bet es zināju, nonākot uzņemšanas laukumā, kas es biju pietiekami laba."

Par lomu "Pamatinstinktā" Stouna tika nominēta "Zelta globusam", kā arī saņēma divas MTV kinobalvas.