"Melnajā naktī" Spīķeros tiks demonstrētas divas šausmu filmas – "M.O.Ž." un "It Follows".

"Melno nakti" atklās komiķis Edgars Bāliņš ar melnā humora devu, kam turpinājumā sekos režisora Aika Karapetjana Baltijā radītā šausmu filma "M.O.Ž." (The Man in the Orange Jacket) (2014). Galvenajās lomās Maksims Lazarevs, Anta Aizupe, Āris Rozentāls.

Filmā pēc nesaudzīgām streikojošo strādnieku atlaišanām ostas uzņēmumā tā īpašnieks nolemj atpūsties, dodoties brīvdienās uz Itāliju ar savu jauniņo sievu. Vakarā pirms prombraukšanas viņa greznajā villā iekļūst viens no atlaistajiem darbiniekiem, jauns vīrietis oranžā ostas strādnieka vestē. Svešinieka slepkavnieciskie nodomi vēlāk izrādās tikai daļa no iespaidīga atriebības plāna.

Pēc filmas "M.O.Ž." brīvdabas kino seansa skatītājus uzrunās komiķis Deniss Tulpe, turpinot melnā humora līniju. "Melnās nakts" noslēgumā kino cienītāji aicināti noskatīties trilleri, šausmu filmu "It Follows" (Tas seko Tev) (2014).

"It Follows" vēsta par 19 gadus veco Džeju. Viņu pēc savas pirmās seksuālās pieredzes sāk mocīt savādas vīzijas un sajūta, ka viņai kāds vai kaut kas seko. Patiesība izrādās šausminošāka, kā jebkurš varēja iedomāties, un Džeja kopā ar tuvākajiem draugiem tiek ierauta baisā spēlē...

Pasākuma sākums pulksten 21.00. Ieeja bez maksas. Pasākuma vecuma ierobežojuma – 16 gadi.