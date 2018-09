Sevis pārvarēšanas skola. Horeogrāfe Kristīne Brīniņa par filmu 'Par katru cenu'

Foto: Kadrs no filmas "Par katru cenu"

Vēl viena filma, kas šogad iekļauta Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programmā, ir režisores Martas Prusas darbs "Par katru cenu" (Over the Limit). Filma vēsta, kā olimpiskajām spēlēm Brazīlijā gatavojas 20 gadu vecā Rita, mākslas vingrotāja no Krievijas. "Par katru cenu" atklāj nesaudzīgās un smagās treniņu metodes. Par filmu pēc noskatīšanās raksta horeogrāfe un dejotāja Kristīne Brīniņa.