23. janvārī Losandželosā tika nosaukti ASV kinoakadēmijas 2018. gada "Oskara" balvas nominanti, starp kuriem viennozīmīga līdere ir meksikāņu režisora Giljermo del Toro filma "Ūdens forma" ("Shape of Water"). Filma uz prestižo kinoapbalvojumu pretendē 13 kategorijās, tostarp arī tās galvenās lomas izpildītāja Sallija Hokinsa kategorijā "Labākā aktrise".

Par labākās aktrises titulu ar Hokinsu cīnīsies Fransisa Makdormana par lomu filmā "Trīs paziņojumi pie Ebingas, Misūri štatā" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Margo Robija par lomu filmā "Es, Tonija" ("I, Tonya"), Serša Ronana par lomu filmā "Laiks lidot" ("Lady Bird"), kā arī Merila Strīpa par lomu filmā "Slepenie dokumenti" ("The Post").

Plašāk par visām šī gada "Oskara" balvas nominācijām – ASV kinoakadēmijas mājaslapā.