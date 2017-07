Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un tā Ārzemju mākslas departaments Mākslas muzejs "Rīgas Birža" jau trešo sezonu sadarbībā ar kinoteātri "Kino Citadele" cikla "Izstādes uz kino ekrāna" ietvaros mākslas mīļotājiem un kino cienītājiem piedāvā iespēju uz lielā ekrāna redzēt pasaules mēroga izstādes, ielūkojoties vadošo muzeju un galeriju aizkulisēs.

Šoreiz tas būs ceļojums 19. un 20. gadsimta mijas mākslas pasaulē ar sešām pieturvietām, kura laikā caur slaveno gleznotāju Vinsenta van Goga, Eduāra Manē, Kloda Monē, Edvarda Munka un Anrī Matisa daiļradi atklāsies apbrīnojami dzīvesstāsti.

20. jūlijā plkst. 19.20 interesentu uzmanībai tiks piedāvāta filma "Vincent Van Gogh: A New Way of Seeing" (2015), aicinot ieskatīties unikālajā Amsterdamas Vinsenta van Goga muzeja krājumā un izstādē, kas bija veltīta 125. gadadienai, kopš mākslinieka aiziešanas mūžībā. Vinsenta van Goga (Vincent Willem van Gogh, 1853–1890) dramatiskā biogrāfija un labi zināmie darbi filmā atspoguļoti vēl nebijušā rakursā.

Nākamā izstāde uz lielā ekrāna "Manet: Portraying Life" (2013) norisināsies 3. augustā plkst. 19.00 un sniegs izdevību pabūt pirmajā izcilā franču meistara Eduāra Manē (Édouard Manet, 1832–1883) portretu glezniecībai veltītā retrospekcijā Londonas Karaliskajā mākslas akadēmijā. Filmā varēs gan redzēt, kā izstāde tapa, gan dzirdēt dažādus viedokļus par šo modernās mākslas tēvu.

Filmas "I, Claude Monet" (2017) seanss gaidāms 17. augustā plkst. 19.00. Tā būs brīnišķīga iespēja ieraudzīt vienu no pasaulē populārākajiem māksliniekiem citā gaismā un iepazīties ar Kloda Monē (Claude Monet, 1840–1926) personīgajām domām un emocijām, uzzināt viņa daiļrades filozofiju. Stāsts tiks balstīts uz vairāk nekā 2 500 gleznotāja rakstītām vēstulēm, kas ļaus dziļāk saprast meistara personību, atklāt viņu kā uzņēmēju un mīlētāju.

Luksemburgas muzeja, Orsē muzeja Parīzē, Londonas Nacionālās galerijas un Filadelfijas Mākslas muzeja piedāvātā filma "The Impressionists and the Man Who Made Them" (2015) būs skatāma 7. septembrī plkst. 19.00. Filma balstīta uz izstādi, kas norisinājās Londonas Nacionālajā galerijā un kuras centrā bija 19. gadsimta Parīzes mākslas kolekcionārs Pols Dirāns-Riels (Paul Durand-Ruel, 1831–1922). Viņš bija tas, kurš iepazīstināja pasauli ar impresionistiem, nenogurstoši atbalstot māksliniekus, kuri piederēja šai mākslas kustībai.

Filmas "Munch 150" (2013) demonstrējums paredzēts 21. septembrī plkst. 19.00 un tas ļaus kino apmeklētājiem būt klātesošiem Oslo Nacionālajā muzejā un Munka muzejā notikušajās izstādēs par godu norvēģu gleznotāja un grafiķa Edvarda Munka (Edvard Munch, 1863–1944) 150. jubilejai. Daudzi pazīst Munku kā ekspresīvi emocionālās gleznas "Kliedziens" autoru, taču visa meistara daiļrade kopumā ierindo viņu ne tikai starp ievērojamākajiem māksliniekiem, kas jebkad dzīvojuši, bet arī pozicionē viņu kā vienu no pamatfigūrām 20. gadsimta mākslā.

Noslēdzošā filma "Matisse" (2015) norisināsies 5. oktobrī plkst. 19.00, parādot divas izstādes, kas notika galerijā Tate Modern Londonā un Modernās mākslas muzejā (MoMA) Ņujorkā. Būs iespēja gan novērot ekspozīciju veidošanas procesu, gan dzirdēt mākslas vēsturnieku un kritiķu viedokļus, gan arī baudīt elpu aizraujošas karaliskā baleta "Royal Ballet" dejotājas Zenaidas Jankovskas (Zenaida Yanowsky) un džeza mūziķa Kortnija Paina (Courtney Pine) performances, ko iespaidojusi Anrī Matisa (Henri Matisse, 1869–1954) daiļrade.

Filmas ne vien iemūžina izstādēs un kolekcijās redzamos eksponātus – tās ievada skatītājus izstāžu tapšanas aizkulisēs, ar vēsturnieku un dažādu speciālistu palīdzību rosinot izprast, ko mākslas darbi spēj vēstīt par saviem autoriem un laika periodu, kurā radīti.

Plašāka informācija par filmām un seansiem atrodama kinoteātra mājaslapā.