2018. gada Latvijas filmu maratons kinoteātrī "Splendid Palace" notika Latvijas valsts simtgades zīmē – programmā bija iekļautas filmas no Nacionālā Kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", un jaunākā no tām, režisores Kristīnes Želves dokumentālā spēlfilma "Mērijas ceļojums", kļuva par vienu no centrālajiem notikumiem kinoteātra Lielās zāles vakara cēlienā. Kā informē Matīsa, šo seansu tikai divas dienas pēc pirmizrādes apmeklēja vairāk nekā 500 skatītāju, kurus sveicināja filmas režisore Kristīne Želve un galvenās lomas tēlotāja Daiga Kažociņa, kamēr filmas producente Elvita Ruka tajā pašā vakarā ar filmu viesojās Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors".

Cikla "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" septītā filma "Mērijas ceļojums" savu gājienu pie skatītājiem uzsāk gandrīz divdesmit Latvijas vietās. Tā bija 4. maija valsts svētku filma Rēzeknē, Gulbenē, Viesītē, Jēkabpilī, Vecumniekos, Ādažos, Lubānā, Ludzā , Ogrē un citviet, demonstrēšana kino izrādīšanas vietās visā Latvijā tiek papildināta ar īpašajiem notikumiem – Rēzeknē un Cēsīs tā bija tikšanās ar filmas grupu, Vecumniekos tika sveiktas divas ģimenes ar bērniem, kas piedalījās filmas atmiņu epizodēs. Tuvākajā laikā tikšanās ar filmas veidotājiem notiks arī 8. maijā Valmierā un 12. maijā Carnikavā, vairāk informācijas par seansiem Latvijā – šeit.

Divi īpaši filmas "Mērijas ceļojums" seansi ieplānoti kinoteātrī "Splendid Palace", 9. maijā tiks atkārtota pirmizrādes noskaņa – pirms seansa būs iespēja nofotografēties pie Mērijas izglābtā Līgo jeb Dziesmu svētku karoga, ievadvārdus teiks producente Elvita Ruka, dziedās koris "Burtnieks" un pēc filmas būs iespēja diskusijām. Savukārt 24. maijā, filmas galvenās varones, Mērijas Grīnbergas jaunākās dzimšanas dienā, seansā piedalīsies režisore Kristīne Želve un aktrise Daiga Kažociņa.

Latvijas filmu maratona ietvaros piepildītā zālē pirmizrādi piedzīvoja arī Jura Podnieka studijas un režisora Roberta Rubīna dokumentālā filma "Gribētos būt aplim" par pāragri mūžībā aizgājušo baletdejotāju Alekseju Avečkinu, pirmizrādē piedalījās filmas līdzautori un dalībnieki Krista Vāvere, Inese Zandere, Arturs Maskats un citi, uz pirmizrādi bija atbraukusi arī Alekseja māte Ludmila no Brestas. Šī smalkjūtīgā un vizuāli skaistā filma par talantīgu personību, kas sadeg uz skatuves, no 5. maija skatāma kinoteātra "Splendid Palace" repertuārā.

Pilnu zāli pirmizrādē pulcināja arī Valsts Kultūrkapitāla fonda Simtgades mērķprogrammā atbalstītā filma "Zigfrīds Anna Meierovics", dokumentāla filma ar inscenējumiem, kuros piedalās Agnese Cīrule, Andris Gindra un citi aktieri; scenārija autors un režisors Tālivaldis Margēvičs pie ieceres par Latvijai tik nozīmīgā valstsvīra dzīvesstāstu strādājis apmēram 10 gadus. Šī filma, tāpat kā vakara noslēguma pirmizrāde, režisora Arvīda Krieva dokumentālā filma "Kamēr tu šo dzīvi spēlē" par komponistu Mārtiņu Braunu, pie kinoteātru skatītājiem, visticamāk, nonāks rudenī, informē Matīsa.

Latvijas filmu maratonā pirmizrādi piedzīvoja arī divas animācijas īsfilmas, kuras pieņemts klasificēt kā "animāciju pieaugušajiem" – Indras Sproģes "Ievads epilogam" un Vladimira Leščova "Elektriķa diena", kam kopš aprīļa beigām ieplānota dalība jau trīs nopietnu pasaules animācijas festivālu programmās, ieskaitot Anesī festivāla konkursa skati.

Nacionālā Kino centra Latvijas filmu maratonā šogad varēja noskatīties gandrīz visas līdz šim pirmizrādītās Simtgades filmas, un vislielāko skatītāju ievērību izpelnījās jaunākās no tām – Ivara Selecka dokumentālā filma "Turpinājums" (pirmizrādīta 22. martā) un režisores Madaras Dišleres debijas spēlfilma "Paradīze '89" (pirmizrādīta 22. februārī). Abas šīs filmas joprojām var noskatīties kinoteātru repertuārā gan Rīgā, gan citur Latvijā.

Tradicionāli 4. maija Latvijas filmu maratona noslēgums izgāja ārpus kinozālēm, uz "Splendid Palace" priekšpagalmu, kur līdz ar tumsas iestāšanos sākas brīvdabas seanss. Kinoseansa ieskaņā no pulksten 20.30 uzstājās folkmūzikas grupa "Imanta Dimanta un draugi", bet kinoseansa programma šogad bija veidota sadarbībā ar Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvu, kur ar ERAF atbalstu risinās kinodokumentu digitalizācijas un restaurācijas projekts, piešķirot 21. gadsimta kvalitāti 20. gadsimtā filmētiem materiāliem.

Jau tradicionāli Nacionālais Kino centrs 4. maija Latvijas filmu maratona ietvaros sadarbojās ar Kalnciema kvartālu, kur šogad kino tika demonstrēts no pulksten 21, sākot ar VKFFDA digitalizētajām hronikām. Pulksten 21.30 arī Kalnciema kvartāla viesiem bija iespēja noskatīties jau minēto dokumentālo spēlfilmu "Mērijas ceļojums, bet kinovakars Kalnciema kvartālā noslēdzās ar piecām Latvijas Kultūras akadēmijas studentu filmām.