Pasākumā piedalīsies arī kino skates organizētājs Latvijā, režisors Staņislavs Tokalovs un Latvijā veidotās īsfilmas ''Sarauj, Just!'' radošā komanda.

Šis pasākums skolēniem ir gan izklaidējošs, gan izzinošs. Tā ir iespēja doties uz kino, redzēt vienas no pasaulē labākajām īsfilmām un nobalsot par tām. Pasākumā bērni varēs tikties ar režisoriem, filmu veidotājiem, aktieriem, kā arī uzzināt kā top filmas, uzdodot jautājumus profesionāļiem, pavadot laiku kopā ar draugiem un klasesbiedriem.

Kinofestivāls ''Manhattan Short'' ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un ir īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji kinozālē - katrs skatītājs saņem anketu un balso par viņaprāt labāko īsfilmu un aktieri. Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē, arī Latvijā. Šogad tas noritēs no 28. septembra līdz 8. oktobrim.

Šī gada skates programma ir īpaša Latvijai. Pirmo reizi festivāla vēsturē skates programmā ir iekļauta filma no Latvijas – režisora Pāvela Gumennikova īsfilma ''Sarauj, Just!''. Tā ir par puisi ar kustību traucējumiem, kurš, neskatoties ne uz ko, nekad nepadodas. Festivāla atlasē piedalījās 1615 īsfilmas no 75 valstīm un tikai desmit no tām tika izvēlētas ''Mahnattan Short'' programmai, tajā skaitā arī Latvijas filma.

Manhetenas starptautiskais īsfilmu festivāls Rīgā un Latvijā notiek jau sesto gadu pēc kārtas. Ar festivāla programmu var iepazīties un biļetes iespējams iegādāties www.splendidpalace.lv mājaslapā vai "Splendid Palace" biļešu kasēs. Biļešu cena skolniekiem: 3.50 un vienam pavadošajam skolotājam ieeja brīva.