Kinoteātra 95. jubilejas gadā " Splendid Palace " apliecina uzticību klasiskajām kino vērtībām. Spilgtākās nesenās kinovēstures parādības, kas jau kļuvušas par šī perioda klasiku, šogad tiks uz lielā ekrāna demonstrētas no 35 mm kinofilmas projektā "35mm kino skapis". Pirmā seansa ievadā 6. septembrī pulksten 19.00 savu pieredzi 35mm kinofilmas evolūcijā izklāstīs pieredzējušais režisors Jānis Streičs, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Projekts "35mm kino skapis" piedāvās skatītājiem augstvērtīgus mākslas darbus no kinoteātra "Splendid Palace" filmu kopiju arhīva – "Splendid Palace" kolekcijā ir 39 filmas, kas saglabātas uz klasiskās filmlentas 35mm formātā un lieliskā kvalitātē.

Šā gada garumā katru mēnesi kinoteātris "Splendid Palace" no sava krājuma izņems īpašu filmu, ko piedāvās tikai divos seansos un demonstrēs no 35mm filmas, kopumā izveidojot filmu izlasi sadarbībā ar filmu izplatīšanas kompāniju "Acme Film". Šo izlasi tuvākajos seansos veidos Larsa fon Trīra maigā filma par pasaules galu "Melanholija / Melancholia" (2011), Deivida Kronenberga trilleris par psihoanalīzes autoritāšu Junga un Freida sāncensību "Bīstamā metode / A Dangerous Method" (2011) un asprātīgā režisora Mišela Hazanāviča daudz godalgotā filma par kino evolūciju – "Mākslinieks / The Artist" (2011).

Projekts "35mm kino skapis" kinoteātrī "Splendid Palace" tiks atklāts 6. septembrī pulksten 19.00 ar filmu "Lielās cerības / Great Expectations" (2012), kuru pēc Čarlza Dikensa romāna veidojis britu režisors Maiks Ņūels.

Aizsākot projektu, ar ievadlekciju "35mm filma un jaunais laikmets" uzstāsies režisors Jānis Streičs. Leģendārais režisors, kurš visu mūžu strādājis uz 35mm filmas, radot savus izcilākos darbus – "Teātris" (1978), "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981), "Mans draugs – nenopietns cilvēks" (1975) un citus, tomēr jaunākos darbus veidojis jau digitāli.

Jānis Streičs saka: "35 milimetru filma ir veikusi grandiozu apvērsumu pasaules kultūrā, izaugot no tehniskā brīnuma, kas spēj iemūžināt kustību un laiku, līdz milzu izklaides industrijai ar pasakainu peļņu un masu suģestēšanas spējām, izaugusi kā jauns patstāvīgs mākslas veids, jauna, demokrātiska tautu saziņas valoda, bez kuras cilvēces eksistence vairs nav iedomājama. Bezgala interesanti ir atskatīties uz šī milimetros mērāmā četrstūrīša evolūcijas ceļu, kurā no cirka numura sāka attīstīties kinovaloda ar plānu maiņu, montāžu, paralēlo darbību ar līdzi augošo kinodramaturģijas nozīmi, ar skaņas un krāsas iekļaušanu šajā rāmītī – līdz telpiskuma efektam, kas spēj skatītāju gluži vai fiziski ieraut notikumu vidē. Šodien, kad kinofilma kā materiāls ir arhaisms, cilvēce dažnedažādos ekrānos un monitoros joprojām turpina sazināties senajā 35 milimetru filmiņas radītajā valodā."

