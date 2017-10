Kinoteātra dzimšanas dienā skatītājiem būs ne vien iespēja noskatīties filmu, bet arī uzzināt daudz jauna un interesanta par filmas tapšanu un tās ceļu kinematogrāfijas pasaulē, ar kuru dalīsies kino zinātniece Dita Rietuma.

Sanseta bulvārim - filmai un ielai, kas stiepjas cauri visai Losandželosai, - kino vēsturē ir īpaša nozīme kopš 1911. gada, kad vienā no bulvāra ēkām tika atvērta pirmā Holivudas kinostudija. Vienkāršo darbaļaužu mājas nomainīja kinostudiju paviljoni un kinozvaigžņu lepnās savrupmājas.

To labi zināja arī Billijs Vailders, kurš savā filmā apspēlē laiku, kad Holivuda jau bija pārcēlusies uz citiem Losandželosas rajoniem, kino ienāca skaņa, bet mēmā kino zvaigznes, visu aizmirstas, joprojām dzīvoja savos lepnajos savrupnamos Sanseta bulvārī. Ar ko viņas tur nodarbojās? Šī doma kļuva par pamatu Vaildera un scenārista Čārlza Breketa scenārijam.

Džo Giliss ir neveiksmīgs scenārists, kurš, bēgot no kreditoriem, paslēpjas kādas šķietami neapdzīvotas savrupmājas garāžā. Nejaušības rezultātā viņš satiek nama saimnieci - bijušo mēmā kino zvaigzni Normu Dezmondu. Viņš apsola palīdzēt dīvainajai sievietei atsākt savu karjeru, tomēr pēc neilgas kopdzīves iepazīstas ar jauno un simpātisko Betiju Šēferi. Kaut gan viņa ir saderinājusies ar Džo labāko draugu, Betija viņā iemīlas un pieprasa, lai Džo pamet Normu. Tā ir pārāk smaga izvēle, tāpēc Džo nolemj bēgt un pamest Holivudu. Bet viņu sagaida šķēršļi.

Kuluāros mēļo par ļoti indīgu pirmizrādes seansu, kura laikā saaicinātās mēmā kino zvaigznes esot nāvīgi apvainojušās uz režisoru par to, kādā gaismā viņas attēlotas. Neskatoties uz to, gan kritiķiem, gan skatītājiem uzreiz bija skaidrs, ka filma ir šeit uz palikšanu. Tā arī izrādījās, jo, kļuvusi par vienu no 1950. gada kases rekordistēm, tā ir arī viena no spilgtākajām Billija Vaildera filmām, un Glorija Svensone tajā izpildījusi savu mūža lomu.

1989. gadā ASV Kongress iekļāva filmu saglabāšanai Nacionālajā kino reģistrā, bet 1998. gadā ASV Filmu institūts to ierindoja "100 svarīgāko ASV filmu" topa 12. vietā.

Ieeja: 8 eiro, skolēniem, studentiem un pensionāriem – 6 eiro.

Biļetes nopērkamas kinoteātra "Splendid Palace" kasē un mājaslapā.