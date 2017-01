'Splendid Palace' gaidāma tikšanās ar režisoru Kirilu Serebreņņikovu

Filma "Māceklis" ("Ученик"/ "The Student") ir veidota pēc vācu dramaturga Mariusa fon Maienburga lugas, kas Latvijā ir zināma, jo savulaik režisora Viestura Meikšāna versijā iestudēta Jaunajā Rīgas teātrī. Serebreņņikovs materiālu pārnesis uz mūsdienu Krievijas vidi, izmantojot to kā spēcīgu metaforu mūsdienu cilvēku nespējai sadzirdēt vienam otru un pieņemt atšķirīgās uzvedības un kultūras izpausmes. Starptautiskā prese šajā stāstā par reliģiju un mūsdienu skolu saskata līdzību ar totalitārismu Krievijā. Filma ir sarunas raisoša, dinamiska un emocionāli spēcīga neatkarīgi no tā, kādu kontekstu skatītājs izvēlas.

Foto: Filmas "Māceklis" publicitātes foto

Kirils Serebreņņikovs nereti savas radošās idejas veido gan teātra, gan kino valodā, radot gan skatuves iestudējumu, gan filmu. Pirms diviem gadiem Gogoļa centrā Maskavā režisors pēc šī paša darba motīviem iestudēja izrādi ar nosaukumu "((M)učeņik)", latviešu tulkojumā burtu "ā" vārdā "māceklis" aizstājot ar burtu "o", līdz ar to nosaukumu interpretējot konceptuālāk. Stāsts ir par jaunas bioloģijas skolotājas konfliktu ar reliģiozas idejas skandējošu, dumpiniecisku vidusskolnieku un šajā situācijā iesaistītajiem skolasbiedriem. Filmā stāsts iegūst atšķirīgu cilvēcisku, sociālu, politisku skanējumu, kas raisa diskusiju par katram cilvēkam svarīgiem jautājumiem, manipulējot ar ētikas normām, attiecībām starp vienaudžiem, starp māti un dēlu.

Kirils Serebreņņikovs kļuvis plaši pazīstams Latvijā ar savu vairākkārtējo sadarbību ar Latvijas Nacionālo teātri. Šogad kopīgi tiek iestudēta jau ceturtā izrāde, mūsdienu lietuviešu absurda komēdiju "Tuvā pilsēta, kuras pirmizrāde gaidāma 2017. gada martā. Iepriekš Latvijā ar panākumiem izrādīti un godalgoti Serebreņņikova iestudējumi "Mirušās dvēseles"(2010), "Voiceks"(2012) un "Raiņa sapņi"(2015)

Foto: Filmas "Māceklis" publicitātes foto

Starptautisku ievērību ieguvušas režisora filmas "Tēlojot upuri" (2006), "Jurģu diena" (2009), "Krāpšana" (2012), kas bija iekļauta Venēcijas kinofestivāla programmā un kurā piedalījās arī divi latviešu aktieri – Guna Zariņa un Artūrs Skrastiņš. Serebreņņikovs ir 10 spēlfilmu, divu televīzijas seriālu un ap 50 teātra izrāžu režisors.

