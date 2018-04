'Splendid Palace' izziņo 95. jubilejas svinību programmu

Svinot 95 gadu jubileju, kinoteātris apmeklētājiem sniegs gan iespēju pirmajiem novērtēt pašmāju jaunākos kino veikumus, kas tapuši programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", gan klātienē baudīt Eiropas izcilākās filmas un kultūras notikumus. Kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvos Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna "Bille" ekranizācija, ilgi gaidītā filma par Žani Lipki "Tēvs nakts", kā arī virkne citu pašmāju pilnmetrāžas un dokumentālo filmu. Tāpat šogad kinoteātrī notiks kinofestivāls "Baltijas pērle", Rīgas starptautiskajais kinofestivāls un nacionālā kino festivāls "Lielais Kristaps". Savukārt mūzikas mīļotājiem "Splendid Palace" sarūpējis Verdi operas "Simons Bokanegra" tiešraides ieraksta seansu no Vīnes Valsts operas ar latviešu izcilā soprāna Marinas Rebekas dalību, kā arī kino klasikas "Singin in the Rain" seansu.

"Kinoteātra "Splendid Palace" 95. gadskārtas svinību gadā mēs vēlamies sniegt kino apmeklētājiem unikālu iespēju ceļot laikā un ar īpašu, šai jubilejai par godu radītu notikumu virkni ļaut satikties dažādiem kino laikmetiem. Ar rūpīgi izmeklētu kultūras notikumu programmas palīdzību esam iecerējuši radīt gaisotni, kāda varēja valdīt šai namā laikā, kad kinoteātris pirmo reizi vēra durvis saviem apmeklētājiem un kino vēl bija brīnums, atrakcija. Tādēļ arī svētku kulminācijai esam izvēlējušies ko pavisam īpašu – mēmā kino ģēnija un režijas virtuoza Čārlija Čaplina leģendāro filmu "Cirks". Šī filma 21. gadsimtā uz lielā ekrāna nav tikusi demonstrēta, un tās skatīšanos vēl īpašāku padarīs komponista un pianista Vestarda Šimkus klavierkoncerts, kas veidos filmas noskaņu ierastā tapera pavadījuma vietā," stāsta "Splendid Palace" kuratore Daira Āboliņa. Zīmīgi, ka savulaik Čārlijs Čaplins savu pirmo kinoakadēmijas balvu "Oskars" – goda apbalvojumu par virtuozitāti un ģenialitāti režijā, aktierspēlē, producēšanā un scenārija veidošanā, saņēmis tieši par filmu "Cirks".

Kā norāda "Splendid Palace" kuratore, lai gan Šimkus un Čaplins dzīvojuši dažādos laikos, viņu leģendārās personības veido izcilu radošo tandēmu, kas radīs unikālu notikumu Latvijas kino vēsturē, apvienojot divu laikmetu un mākslinieciskās izteiksmes garus – 20. gadsimta. sākuma mēmo kino un 21. gadsimta klaviermūziku.

Foto: Lauma Kalniņa

"Čaplinu un viņa daiļradi uztveru kā īstenu iedvesmas avotu, jo Čaplins simbolizē Holivudas kino mākslinieciskuma zelta laikmetu. Mūzikas radīšana viņa filmai man būs unikāla pieredze, jo šī būs 100% mana oriģinālmūzika – tā nebūs apvienota no jau radītajiem skaņdarbiem, bet tiks komponēta pilnīgi no jauna. Turklāt šī mūzika sastāvēs ne tikai no komponētiem skaņdarbiem, bet arī no improvizācijas elementiem, kam iedvesmošos īpašā filmas seansa norises laikā. Darbs ar šīs filmas muzikālo noformējumu, protams, ir izaicinājums, jo radīt mūziku filmai, kurai tā jau ir, nav vienkārši. Tomēr es nekādi nesacenšos ar Čaplinu, kurš 1967. gadā arī pats radīja filmas mūziku. Komponēšu tieši to, ko dzirdu un saklausu, skatoties filmu "Cirks"," tā pats Vestards Šimkus.

"Splendid Palace" jubilejas gada īpašās programmas noslēgums – Čārlija Čaplina filmas "Cirks" seanss ar Vestarda Šimkus klaviermūzikas koncertu, norisināsies šī gada nogalē – 19. decembrī pulksten 19.00. Biļetes uz šo seansu iespējams iegādāties "Biļešu serviss" kasēs vai internetā.