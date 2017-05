Šāgada papildinājums – Nacionālā Kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" pieteikums, iepazīstinot ar topošajām filmām un to autoriem, un Latvijas filmu seansi reģionos ārpus Rīgas.

2017. gada Latvijas filmu maratons kinoteātrī "Splendid Palace" noritēs 12 stundas – no plkst. 11.00 līdz 23.00, divas kinozāles, kur 12 seansos tiks demonstrētas 24 filmas, starp tām deviņas Latvijas pirmizrādes un citas pēdējā gada aktuālākās filmas – septiņas animācijas īsfilmas, vienpadsmit dažāda garuma dokumentālās filmas un sešas spēlfilmas, un visas tādā vai citādā veidā asociējamas ar jēdzienu "brīvība". Ieeja uz visiem filmu seansiem – bez maksas!

4. maija Latvijas filmu maratona programma Rīgā sāksies jau no rīta, plkst. 11.00 kinoteātra "Splendid Palace" Lielajā zālē, ar seansu "Pirmizrādes bērniem", kurā iekļautas trīs animācijas īsfilmas un viena mazliet garāka. Pēc februārī piedzīvotās pasaules pirmizrādes Berlīnes festivāla konkursā tagad arī ar Latvijas bērniem satiksies enerģiskais gailis Hugo no Reiņa Kalnaeļļa un Kaspara Rogas animācijas filmas "Dziedošais Hugo un viņa neticamie piedzīvojumi", filmu studija "Rija" sola arī pārsteigumus un dāvanas mazajiem skatītājiem.

Sekos divas jaunas leļļu filmiņas no studijas "Animācijas brigāde" – režisora Māra Brinkmaņa "Vaikiki" par rozā zefīra un brūnā kakao bumbuļa draudzību un Daces Rīdūzes "Ruksīša ceļojums" pēc Dzidras Rinkules-Zemzares poēmas motīviem.

Seansu noslēhs Latvijā vienīgā plastilīna animācijas meistara Nila Skapāna jaunākā filma 26 minūšu garumā – "Mūsu ome rullē!" (studija "Lokomotīve"), brāļa un māsas noslēpumainie piedzīvojumi, kas sākas smilšu kastē un liek domāt, ka Ome varbūt ir labā raganiņa…

Lielās zāles seansā plkst. 12.30 skatāma dokumentālā filma "Vārpa – apsolītā zeme", kas līdz šim piedzīvojusi tikai dažus seansus, tās autoru komandā ir vēsturniece Brigita Tamuža, muzeja "Latvieši pasaulē" darbiniece Marianna Auliciema un režisors Bruno Aščuks. Filma ir vairāku gadu darba rezultāts, pētot latviešu izceļošanu uz Brazīliju 20. gadsimta sākumā un latviešu koloniju Vārpa, kas joprojām saglabājusies mūžamežā.

Lielajā zālē plkst. 14.00 seanss "Brīvība mūzikā" – dokumentālā filma "Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums". Balstoties Daigas Mazvērsītes scenārijā, filmas režisori Kristians Luhaers, Mareks Bērents un Igors Linga aptaujājuši vairāk nekā 20 liecinieku, kas stāsta par Latvijas rokmūzikas dzimšanu 20. gadsimta 60. gados; iecerēts, ka filma turpināsies ar stāstiem par 70. un 80. gadiem.

Lielajā zālē 16:00 sākas īss "festivālu pārskats" – Latvijas filmas, kas savu ekrāna dzīvi sākušas ar pasaules pirmizrādi kādā festivālā ārpus Latvijas. Programmā - Ginta Zilbaloža animācijas filma "Oāze" no Holandes animācijas festivāla HAFF, Lailas Pakalniņas īsfilma "Sapnis" no Jihlavas dokumentālo filmu festivāla un debitanta Matīsa Kažas dokumentālā filma "Vienu biļeti, lūdzu!" no Gēteborgas festivāla. Seansu ievada sveiciens no Ņujorkā dzīvojošās latviešu režisores Signes Baumanes – pateicībā par Latvijas un Rīgas iedzīvotāju atbalstu viņas topošajai filmai "Mans laulību projekts" finansēšanas platformā "Kickstarter", Signe sūta 4. maija Latvijas filmu maratona skatītājiem divas ļoti īsas filmiņas, kas Latvijā līdz šim nav demonstrētas, toties katra savā gadā pabijušas Vudstokas festivālā (ASV).

Vakara lielā pirmizrāde plkst. 18:00 ir jaunā režisora Ivara Tontegodes pilnmetrāžas dokumentālā filma "Knutifikācija" – negaidīti atraktīvs, krāsains un ietilpīgs stāsts par dzejnieku un tulkotāju Knutu Skujenieku, kurš jaunībā bijis izsūtīts uz Sibīrijas nometnēm, bet dumpīgi asu domāšanu saglabājis līdz pat 80 gadu vecumam.

Lielās zāles seansus plkst. 20.00 noslēgs "Īpašais seanss" – debitanta Arņa Aspera dokumentālā filma "A to B Rollerski", balstīta vēsturiskā materiālā par 1988. gadu, kad Latvijā dzimušais biatlonists Raimonds Dombrovskis trīs mēnešu braucienā ar skrituļslēpēm šķērsoja visu Ziemeļameriku, uz busiņa kā plakātu liekot tobrīd neticamu cerību par neatkarīgas Latvijas komandas piedalīšanos 1992. gada olimpiskajās spēlēs.

Kinoteātra Mazajā zālē seansi sāksies plkst. 11.15 ar daudzpusīgu mūsdienu Latvijas portretu, demonstrējot trīs dokumentālās īsfilmas no Latvijas Televīzijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Nacionālā Kino centra sadarbībā veidotā dokumentālā cikla "Latvijas Kods". Programmā – Kārļa Lesiņa "Vectēva tēvs", Lāsmas Ābeles "Lai smuki!" un Daiņa Kļavas "Runātāji".

Mazās zāles turpmākais repertuārs veidots no filmām, kas tuvākā vai tālākā pagātnē spilgti iezīmējušās Latvijas kinorepertuārā kā kinoprocesam svarīgi darbi - viena no ievērojamākajām pēdējā laika Latvijas spēlfilmām, Viestura Kairiša "Melānijas hronika" (seanss plkst. 13.00, studija "Mistrus Media"), Latvijas un Norvēģijas kopražojums "Atbrīvošanas diena" (seanss plkst. 15.30, studija "VFS Films"), vēl nesen martā pirmizrādītā režisora Staņislava Tokalova debija ar zinātniskās fantastikas elementiem "Tas, ko viņi neredz" (seanss plkst. 17.30, studija "Ego Media").

Latvijas filmu maratona pēdējais seanss kinozālē plkst. 20.30 būs Ivara Zviedra un Ineses Kļavas nu jau gandrīz leģendārā, pirms pieciem gadiem pirmizrādītā filma "Dokumentālists" (2012, "VFS Films"), pieminot šajā pavasarī viņsaulē aizgājušo filmas varoni Intu, kura atstājusi spilgtas pēdas Latvijas kinovēsturē un izpelnījusies uzmanību arī ārvalstu festivālos.

Tradicionāli 4. maija Latvijas filmu maratona noslēgums iziet ārpus kinozālēm, uz "Splendid Palace" priekšpagalmu, kur līdz ar tumsas iestāšanos sākas brīvdabas kinoseanss. Šogad programmā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studentu – maģistru un bakalauru – diplomdarbi, četras spēles īsfilmas plašā spektrā no komēdijas līdz trillerim – "Baroni" (režisors Dāvis Dreimanis), "Tango" (Dace Pūce), "Konvertīti" (Kārlis Lesiņš), "Meldra" (Monta Gāgane).

Četri citi LKA diplomdarbi 4. maija vakarā būs skatāmi Kalnciema kvartālā, kas šogad ir Nacionālā Kino centra sadarbības partneris Latvijas filmu maratona norisēs, – tur kino tiks demonstrēts no plkst. 21, sākot ar jau "Splendid Palace" programmas seansu "Pirmizrādes no festivāliem" (Signes Baumanes, Ginta Zilbaloža, Lailas Pakalniņas un Matīsa Kažas filmas), bet apmēram no plkst. 22.45 sākas studentu diplomdarbi tikpat plašā emociju un žanru spektrā – komēdija "Bočka" (Elza Feldmane), traģikomēdija "Paldies, vecais!" (Pēteris Rozītis), trilleris "Medību diena "(Ivo Skanstiņš) un absurda drāma "Telpa bez ūdens jeb Pelēkie fraktāļi" (Elīna Veira).

Pirmo reizi tradicionālajā 4. maija Latvijas filmu maratona norisē šogad jaunievedums, kas atgādina par drīzumā gaidāmo Latvijas simtgadi – no pulksten 15.00 pie balta galdauta kinoteātra "Splendid Palace" priekšpagalmā tikšanās ar Nacionālā Kino centra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei autoriem. Režisori Varis Brasla, Ivars Seleckis, Kristīne Želve, Askolds Saulītis un citi tiksies ar skatītājiem un mediju pārstāvjiem, stāstīs par savām iecerēm un demonstrēs nelielus fragmentus no topošajām filmām. Uz tikšanos ieradīsies arī bērni, kas filmējušies filmās "Paradīze '89" (režisore Madara Dišlere, studija "Tasse Film") un "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru" (režisors Varis Brasla, studija "F.O.R.M.A.", pirmizrāde jau šāgada augustā). Sarunas pie baltā galdauta vadīs Toms Grēviņš.

Sadarbībā ar Nacionālo Kino centru 4. maija Latvijas filmu maratona norises šogad izplešas arī ārpus Rīgas. Pirmkārt, trīs pilsētās – Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā – 4. maijā visas dienas garumā būs skatāmi trīs seansi no Rīgas programmas – animācijas filmas bērniem, dokumentālā filma "Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums" un četri studentu diplomdarbi – jauno režisoru spēles īsfilmas.

Otrkārt, savu 4. maija piedāvājumu izveidojuši arī divi lielākie Latvijas filmu izplatītāji reģionos. Apvienība "Kinopunkts" organizē jaunās dokumentālās filmas "Knutifikācija" izrādīšanu (drīz pēc 4. maija pirmizrādes filma nonāks arī kinoteātru repertuārā) un īpašos Valsts svētku seansus skolu jaunatnei – 168 Latvijas skolās tiks demonstrēta režisora Askolda Saulīša dokumentālā filma "Atmodas antoloģija" (2013). Savukārt Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekts Kino visiem un visur Latvijā svētku kontekstā piedāvā dokumentālo filmu "Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums" un pēc Nacionālā Kino centra iniciatīvas atjaunoto spēlfilmu "Ceplis" (1972), ar kuru šajā pavasarī tie svinēta izcilā kinorežisora, Latvijas kino klasiķa Rolanda Kalniņa 95. jubileju (Rīgā – no 15. maija).

Informācija par Latvijas filmu maratona programmu un atsevišķām filmām – NKC mājaslapā.