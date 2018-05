Noslēdzot kinoteātra sezonu, 20. jūnijā pulksten 19.00 kinoprojekts "Spektrs" un kinoteātris "Splendid Palace" piedāvā uz lielā ekrāna nokatīties vienu no visu laiku slavenākajiem mūzikliem – Džīna Kellija "Dziedošos lietū", portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Šis, iespējams, ir visu laiku populārākais mūzikls, kuru radījusi mūziklu zvaigzne Džīns Kellijs. Viņš ir arī viens no filmas režisoriem, un kā rūdīts perfekcionists, ieguldīja sevi ikkatrā filmas detaļā, kas noveda pie pilnīga spēku izsīkuma. Deja lietū, kas ir kļuvusi par vienu no leģendārākajām ainām kino vēsturē, tika filmēta, aktierim esot ar 39 grādu temperatūru. Savukārt Debija Reinoldsa filmas uzņemšanas laikā bija tikai 19 gadus veca un bez jebkādas dejotprasmes, par ko viņa saņēma neskaitāmus pārmetumus no Kellija. Reiz pēc kādas horeogrāfiski sarežģītas ainas kino leģenda Freds Astērs atrada Debiju raudam studijas koridoros un pieteicās palīdzēt jaunajai aktrisei apgūt deju soļus. Pēc daudziem gadiem Debija intervijā atzina, ka viņas dzīvē esot bijuši tikai divi pa īstam grūti brīži – dzemdības un "Dziedošie lietū" mūzikla filmēšana.

Amerikas Kinoinstitūts to ir atzinis par visu laiku labāko muzikālo filmu, bet atjauninātajā 100 izcilāko filmu sarakstā to ierindoja godpilnajā piektajā vietā. Filmas tituldziesma 100 izcilāko dziesmu sarakstā tika ierindota trešajā vietā (tajā pašā sarakstā iekļuva arī filmas dziesmas "Make'em Laugh" un "Good Morning").

Pirms filmas – radio personības un kino pazinēja Toma Grēviņa ievadvārdi.