Foto: Filmas "One More Time With Feeling" publicitātes attēls

Divas no kino programmas filmām tieši sasauksies ar festivāla galveno tēmu – ilgtspējīgu attīstību. Filma "Demain", kuras režisori ir ekoloģisko tiesību aktīvists Sirils Dions (Cyril Dion) un aktrise-režisore Melānija Laurenta (Melanie Laurent), vēsta par pētījumu, saskaņā ar kuru lielāka daļa cilvēku populācijas beigs pasāvēt līdz ar šī gadsimta beigām. Savukārt Sjū Viljamsas (Sue Williams) filma "Death by Design" ļaus skatītājam novērtēt tehnoloģiskā entuziasma ēnas pusi.

TMW filmu programma tiks atklāta ar Endrjū Dominika darbu "One More Time With Feeling" – skaudru, trauslu un nesamākslotu dokumentālo filmu par mūziķa Nika Keiva un viņa grupas "The Bad Seeds" jaunākā studijas albuma "Skeleton Tree" tapšanu. "Oskarotās" filmas "Searching for Sugar Man" veidotāji festivāla apmeklētājiem piedāvā vienu no saviem jaunākajiem darbiem "We are X" - neparastu stāstu par "pasaulē lielākās un veiksmīgākās" grupas "X Japan" sasniegumiem... kuri vēl tikai ir priekšā.

Īpaši jāizceļ muzikālā dokumentālā filma "Liberation Day", kuras režisors un producents ir latvieši – Uģis Olte un Uldis Cekulis. Tā vēsta par slovēņu industriālā roka grupas "Laibach" koncertiem Ziemeļkorejā. Filmā mūzika mijas ar totalitārisma propagandu. Uzreiz pēc seansa sekos jautājumu un atbilžu sesija kopā ar filmas veidotājiem Mortenu Traviku (Morten Traavik) un Uldi Cekuli, kā arī grupas "Laibach" grupas dalībniekiem Ivanu Novaku (Ivan Novak) un Mīnu Špīleri (Mina Špiler).

TMW kino programma notiks kinoteātrī "Sõprus" no 27. marta līdz 1. aprīlim. Vairāk informācijas par programmu pieejama festivāla mājas lapā.

TMW ir nedēļu garš pilsētvides festivāls, kas izceļ talantu, radošumu, brīvību un toleranci. Šogad tas norisināsies no 27. marta līdz 2. aprīlim un līdzās mūzikas programmai un divu dienu industrijas konferencei apmeklētājiem pieejama arī "City Stage" bezmaksas koncertu programma, labāko restorānu piedāvājums "TMW Tastes", "TMW Arts" mākslas programma un Dizaina Tirgus. Mūzikas, zinātnes un sabiedrības jautājumi tiks apspriesti "TMW Talks" programmā, bet "City Space" programmā Tallinas ielas tiks pārvērstas par mākslas darbiem.

Festivāla mājas lapā ir pieejamas festivāla biļetes, kas garantē ieeju pasākumu norises vietās un piedāvā restorānu programmas "TMW Tastes" īpašos piedāvājumus. Pieejamas arī TMW delegātu caurlaides, kas ļauj piedalīties mūzikas industrijas konferencē un piedāvā prioritāru ieeju pasākumu norises vietās. Pārdošanā nonākušas arī biļetes uz atsevišķiem koncertiem, kuru cena ir no 8 līdz 25 eiro. Biļetes ir pieejamas festivāla mājas lapā.