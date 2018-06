"Mēs divas reizes intervējām Lidiju, abas pa astoņām stundām," par scenārija pamatu stāsta LTV kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska, kura kopā ar vīru, filmas režisoru Andreju Verhoustinski, bija tās scenārija autore.

Lidija sevi par disidenti nemaz neatzīst. Savus trīs cietuma un lēģeru termiņus – kopumā 14 nebrīves gadus – viņa nav saņēmusi kā sodu par pagrīdes cīņām, bet gan par to, ka atļāvusies saglabāt savus principus un pārliecību.

"Lidija ir ļoti atsaucīga. Savos 92 gados viņa to izjūt to kā savu misiju – izglītot par to laiku," norāda Henrieta. "Tas ir tas cilvēks, no kura var mācīties to, kā cilvēks tur sevi fiziskā un garīgā formā. Viņa ir apbrīnojama sieviete," par Lidijas Doroņinas-Lasmanes stāju un gara spēku saka Henrieta.

Īpašais kameras leņķis, noskaņa, ko rada aizkadra stāstījums pašas Lidijas balsī un tas, ka filma uzņemta vienā 35 minūtes garā kadrā, to padara par unikālu Latvijas kultūras produktu, ko novērtējuši un atzinuši arī jomas profesionāļi. Filma ieguvusi "Lielo Kristapu" labākās īsmetrāžas dokumentālās filmas kategorijā, kā arī sabiedrisko mediju gada balvu kultūrā "Kilograms kultūras".

Pieminot komunistiskā genocīda upurus LTV1 būs vērojamas Dzintras Gekas filmas. 15. jūnijā pulksten 19.05 – "Kur palika tēvi?", savukārt 16. jūnijā – "Tēvi tur".