'Tīrās mantas' sajūta. Kārlis Bardelis par filmu 'Balanss uz brīvības robežas'

Foto: Kadrs no filmas "On the Edge of Freedom"

Viena no filmām, ko šogad varēs noskatīties Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā, ir Jensa Lengerkes un Anitas Mathalas Hoplendas "Balanss uz brīvības robežas" ("On the Edge of Freedom", 2017) par diviem jauniešiem – Vladu un Andželu, kuri dzīves jēgas un adrenalīna meklējumos stājas pretī bailēm un riskē ar dzīvību. Bez jebkādiem drošības stiprinājumiem galvu reibinošos augstumos viņi iekaro torņus, ceļamkrānus un tiltus vai pēta pilsētu pazemes tuneļus. Par filmu pēc tās noskatīšanās raksta piedzīvojumu improvizators un ceļotājs Kārlis Bardelis no "Bored of Borders".