Staņislava Tokalova spēlfilma "Tas, ko viņi neredz" ar Andri Keišu, Katerīnu Špicu un Jevgēniju Tkačuku galvenajās lomās jūnija izskaņā tika izrādīta prestižajā Maskavas starptautiskajā kinofestivālā programmā "Spektrs". Uz festivālu devās aktieri Andris Keišs, Katerina Špica un filmas radošā komanda.

Maskavas starptautiskais kinofestivāls ir viens no vecākajiem pasaulē. Lai gan pirmo reizi tas notika 1935. gadā, kad žūrijas priekšsēdētājs bija Sergejs Eizenšteins, regulāri festivāls tiek rīkots tikai no 1959. gada un ir viens no "A" kategorijas festivāliem, kā neformāli tiek dēvēti 15 prestižākie kinofestivāli – Berlīnes, Kannu, Venēcijas, Šanhajas un citi.

Kā atzīmē filmas producents Guntis Trekteris, dalība festivālā paver filmai ļoti plašas iespējas piedalīties citos starptautiskos festivālos un piesaistīt izplatītājus.

Atsevišķs filmas seanss tika rīkots arī Latvijas Republikas vēstniecībā Maskavā, kur to apmeklēja vēstniecības darbinieki un latviešu diaspora Maskavā.

"Tas, ko viņi neredz" ir režisora Staņislava Tokalava pirmā pilnmetrāžas spēlfilma. Filmas žanrs – psiholoģiskā drāma ar zinātniskās fantastikas elementiem. Sižeta pamatā ir medmāsas attiecības ar savu pacientu Nikolā, kurš, eksperimentējot ar mākslīgā intelekta radīšanu, ir nonācis dziļā komā. Nikolā gaida ilgs un grūts atveseļošanās periods, ko sarežģī mākslīgais intelekts "Anna", kuras mērķis ir panākt, lai Nikolā piederētu tikai viņai.

Filmā lomas atveido aktieri no Latvijas un Krievijas: Andris Keišs, Katerīna Špica, Jevgēnijs Tkačuks, Arnis Līcītis, Elīna Maligina (Dzelme), Ieva Puķe, Jurijs Djakonovs un citi. Filmu producē studija "Ego Media". Filmas "Tas, ko viņi neredz" pirmizrāde Latvijā notika šā gada martā.