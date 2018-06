'Tony' balvu ceremonijā laurus plūc mūzikls 'The Band's Visit'

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ņujorkā svētdien, 10. jūnijā, "Tony" balvu ceremonijā ar 10 godalgām, tostarp labākā mūzikla balvu, triumfēja mūzikls "The Band's Visit", otrajā vietā ar sešām balvām atstājot lugas "Harry Potter and the Cursed Child" iestudējumu.