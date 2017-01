Foto: Kadrs no filmas "Bruņukuģis Potjomkins"

22. janvārī par godu izcilā kino režisora Sergeja Eizenšteina dzimšanas dienai kinoteātrī "Kino Bize" plkst. 18.15 tiks demonstrēta viena no revolucionārākajām filmām pasaules kino vēsturē "Bruņukuģis Potjomkins". Ievadvārdus teiks kino kritiķis Artūrs Zavgorodnijs.

Sergeja Eizenšteina mēmā filma vairākus gadu desmitus ir piesaistījusi lielu uzmanību visā pasaulē un piepildījusi skatītāju zāles. No tās baidījās, to aizliedza un nespēja aizliegt. Filmu īsināja, graizīja pa gabaliem, taču pat izkropļotais „Bruņukuģis Potjomkins” saglabāja nepārspējamu spēku. Cilvēki to vienkārši pieprasīja.

„Vizuālais un vēstošais pagātnes notikumu atspoguļojums, kuru Sergejs Eizenšteins demonstrē filmā „Bruņukuģis Potjomkins”, tai skaitā arī viņa slavenā montāžas teorija, viegli uztveramā veidā sarunājas ar mūsdienu publiku tai saprotamā valodā. Tas ir radikāls, bez vārdiem izteikts sociāli politisks vēstījums, kurš vēl aizvien, neskatoties uz to, ka pagājuši vairāki gadu desmiti, ierindojas starp pasaules kino lielākajiem šedevriem,” stāsta kino kritiķis Artūrs Zavgorodnijs.

15. februārī varēs noskatīties arī Friča Langa kinolenti “Metropole”. „Turpinājumā pēc Eizenšteina mākslas darba Rīgā pilnajā un atjaunotajā versijā tiks parādīta vācu ekspresionisma klasika „Metropole”. Filma ir mēma, taču kliedzoši aģitējoša. Uz ekrāna iemirdzēsies satriecoši māksliniecisks azarts savienojumā ar tehnisko viltību. Tas jānoskatās visiem!” skaidro Zavgorodnijs.

Biļetes var iegādātie uz vietas kinoteātrī vai iepriekšpārdošanā “BezRindas.lv”.