Uz lielajiem ekrāniem nonāk filma par cietsirdīgo bagātnieku Žanu Polu Getiju

Foto: Claudio Iannone

Piektdien, 29. decembrī Latvijas kinoteātros sāk rādīt režisora Ridlija Skota, uz patiesiem notikumiem balstītu filmu "Visa pasaules nauda" (All the Money in the World) par vienu no pagājušā gadsimta bagātākajiem cilvēkiem – Žanu Polu Getiju un viņa cietsirdīgo, tumšo dabu.