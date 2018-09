Venēcijas kinofestivāla galveno godalgu "Zelta lauvu" šogad izcīnījusi meksikāņu kinorežisora Alfonso Kuarona melnbaltā drāma "Roma", kas ir balstīta paša režisora Meksikā pavadītās bērnības motīvos.

Filma, kas tiks izrādīta kanālā "Netflix" un kinoteātros, vēsta par vidusšķiras ģimenes dzīvi Mehiko 70. gados.

Kuarons iepriekš izpelnījies ievērību ar tādiem darbiem kā "Y tu mama tambien" ("Un tavu māti arī"), "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" ("Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis") un 2013. gadā "Oskara" balvu saņēmušo Holivudas grāvēju "Gravity" ("Gravitāte").

Labākās aktrises godalgu saņēma britu aktrise Olīvija Kolmena par karalienes Annas atveidojumu filmā "The Favourite", kas saņēma Lielo žūrijas balvu – festivāla otru prestižāko apbalvojumu.

Labākā aktiera godalgu saņēma Vilems Defo par Vinsenta van Goga atveidojumu biogrāfiskajā lentē "At Eternity's Gate".

Īpašā žūrijas balva tika piešķirta Dženiferai Kentai – vienīgajai sievietei, kura 21 režisora konkurencē cīnījās par "Zelta lauvu".

Viņa saņēma godalgu par atriebes trilleri "The Nightingale". Filmas galvenās vīriešu lomas atveidotājs Baikali Ganambars saņēma labākā jaunā aktiera godalgu.

Francijas kinematogrāfists Žaks Odiārs saņēma labākā režisora "Sudraba lauvu" par komēdiju vesternu "The Sisters Brothers". Brāļi Džoels un Ītans Koeni no ASV saņēma labākā scenārija godalgu par filmu "The Ballad of Buster Scruggs".

Pirmais Venēcijas kinofestivāls notika 1932. gadā, un tas pasaules vecākais kinofestivāls.