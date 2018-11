Vēsturiskā leģenda 'Nameja gredzens' piedzīvos televīzijas pirmizrādi

Filmas "Homo Novus" noslēgums atšķiras no Anšlava Eglīša romāna. Filmas režisore to veidojusi atšķirīgu no visa kinodarba, mudinot skatītāju uz pārdomām par redzēto. "Homo Novus" beigu kadrs jau nosaukts par jēdzieniski ietilpīgāko Latvijas kino vēsturē. Savas versijas par filmas nobeigumu raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauž filmas režisore Anna Viduleja, kā arī aktieri Andris Keišs un Igors Šlegovskis.