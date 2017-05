Šogad 25. maijā aprit 40 gadi kopš uz lielajiem ekrāniem nonāca "Zvaigžņu karu" pirmā filma, vēlāk pazīstama kā "Epizode IV: Jaunā cerība" ("Star Wars: A New Hope") Džordža Lūkasa radītajai zinātniskās fantastikas sērijai bija lemts kļūt par vienu no spilgtākajiem 20. gadsimta popkultūras fenomeniem, kas nav zaudējis savu popularitāti arī šodien.

Sērijā šobrīd iekļautas septiņas filmas: oriģinālā triloģija, priekšvēstures triloģija, turpinājuma triloģija un atvasinātās filmas.

Pirmā "Zvaigžņu karu" filma iznāca 1977. gada 25. maijā, studijas "20th Century Fox" paspārnē. Tā sākumā tika izrādīta vien atsevišķos kinoteātros un režisors Džordžs Lukass šaubījās, vai tā vispār spēs ieinteresēt skatītājus. Tomēr panākumi bija un filmai sekoja turpinājumi – "Star Wars: The Empire Strikes Back" ("Zvaigžņu kari: Impērija dod atbildes triecienu", 1980), kā arī "Star Wars: Return of the Jedi" ("Zvaigžņu kari: Džedaju atgriešanās", 1983), kopā veidojot oriģinālo zvaigžņu karu triloģiju.

"Zvaigžņu karu" kosmosa sāga radīja revolūciju ne tikai kino specefektu jomā, bet arī marketingā. Tas kļuvis par spēcīgu zīmolu plašam preču klāstam – no videospēlēm un komiksiem līdz suvenīriem un apģērbiem.