Ik gadu Rīgas Starptautiskā kino festivāla ( Riga IFF ) konkursam tiek izvirzītas filmas no Baltijas jūras reģiona – gan spēlfilmas, gan dokumentālās, animācijas vai jebkādos starpžanros ierindojami pilnmetrāžas kino darbi, no kuriem labāko izraudzīties festivāls aicina starptautisku žūriju. Šogad konkursa programmā pirmizrādi piedzīvos Kristas Burānes pilnmetrāžas dokumentālā filma "Pasaka par tukšo telpu", kas stāsta par izcilo scenogrāfu un pedagogu Andri Freibergu.

Filmas režisore Krista Burāne par sava darba tapšanu atklāj: "Pirms desmit gadiem man un Mārtiņam Eihem radās ideja par filmu ciklu par trīs izcilām Latvijas teātra personībām - režisoriem Oļgertu Kroderu, Māru Ķimeli un scenogrāfu Andri Freibergu. Filmu "Piektais Hamlets" (2007), "Māra" (2014) un "Pasaka par tukšo telpu" (2017) cikls pēta to, kā vientulība, mīlestība un nāve savij kā ciešā bizē filmas varoņu dzīves un mākslas darbus."

Krista Burāne uzskata, ka teātris ir pēdējā humānā telpa, kurā cilvēki vēl var mācīties nebaidīties viens no otra, uzticēties, dalīties, dot un būt patiesi. "Ārēji atturīgais, bet emocionāli ārkārtīgi jutīgais Andris Freibergs ir šīs pēdējās humānās telpas daudzo seju un formu radītājs. Tas ir cilvēcības atklāšanas un atklāšanās darbs, kas mani ļoti saista, jo īpaši tādēļ, ka Andris Freibergs to paveic bez vārdiem. Kā pateikt svarīgo, to nestāstot? Scenogrāfs būvē telpu, kurā katrai lietai ir sava nozīmē, to attiecības veido jaunu jēgu. Mans uzdevums bija radīt filmu kā šādas telpas analogu, kurā detaļas zaudē savu sadzīvisko nozīmi," par filmu stāsta režisore.

"Pasaka par tukšo telpu" mūzikas autors ir Reinis Sējāns, kurš kopā ar grupu "Instrumenti" veidoja skaņas celiņu arī 2015. gada Riga IFF atklāšanas filmai "Dubultie svešinieki". Savukārt mākslinieks un arī šim stāstam tik nozīmīgās animācijas autors Toms Burāns sadarbojies ar leļļu mākslinieku Mārtiņu Rozenfeldu.

Kristas Burānes – režisores, scenāristes, montāžas režisores un fotogrāfes – saknes ir filosofijas pasniedzējas un reklāmas mākslinieces kurpēs. "Pasaka par tukšo telpu" ir režisores sestā dokumentālā filma. Šī paša cikla filma "Māra" 2014. gadā nominēta nacionālajai balvai "Lielais Kristaps" kategorijās "Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma", "Labākais dokumentālās filmas režisors" un "Labākais mūzikas autors".

Pilnu konkursa programmu paredzēts atklāt tuvākajās nedēļās, taču jau tagad ierobežotā skaitā pieejamas biļetes uz "Pasakas" pirmizrādi "Splendid Palace" Lielajā zālē 13. septembrī pulksten 19.00, kurā skatītāji varēs satikt arī filmas veidotāju komandu.

