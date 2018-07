Viktora Freiberga kinolektorijā 'Pilsoņi' iepazīstinās ar pasaules kinoklasiku

Otrdien, 24. jūlijā, pulksten 19.00, Kaņepes Kultūras centrā notiks pirmā cikla "Pilsoņi" kinolekcija, kurā profesors Viktors Freibergs iepazīstinās ar pasaules kinoklasikas pērlēm, tostarp Orsona Velsa filmu "Process" ("The Trial"), portālu "Delfi" informē īsfilmu festivāla " 2Annas " pārstāve Mudrīte Grundule.

"Šogad kinofestivālam "2Annas" veidojam īpašu programmu par tēmu "Pilsoņi", un to piesakām ar Viktora Freiberga vadīto kinolektoriju, kas notiks no no 24. jūlija līdz 27. novembrim. Pilsonība ir personas piederība un lojalitāte noteiktai valstij, bet Viktora Freiberga vadītajā kinolektorijā aplūkosim šo jēdzienu plašākā nozīmē saistībā ar indivīda piederības un mājas sajūtas meklējumiem," skaidro "2Annas" direktors Viesturs Graždanovičs.

Pirmā kinolekcija 24. jūlijā būs veltīta konformisma un totalitārisma izpausmju analīzei Orsona Velsa izsmalcinātajā Kafkas romāna "Process" ("The Trial") ekranizācijā. Orsons Velss atzīts par vienu no visu laiku labākajiem režisoriem. Viņš pats savu Kafkas noveles iespaidā radīto kinolenti BBC intervijā nodēvējis par labāko filmu, ko viņš jebkad ir radījis.

Turpmākās kinolekcijās būs iespēja vērot Deivida Linča, Roberto Roselīni, Pītera Bogdanoviča un Žaka Tatī šedevrus:

21. augustā pulksten 19.00: vienaldzība, noslēgtība un bailes no citādā Deivida Linča filmā "Ziloņcilvēks";

18. septembrī pulksten 19.00: iesaiste un līdzdalība Roberto Roselīni filmā "Roma, atvērta pilsēta";

16. oktobrī pulksten 19.00: bērna tēls pilsētā Pītera Bogdanoviča filmā "Papīra mēness";

27. novembrī pulksten 17.00: naivais pilsonis, Ilo kunga tēls Žaka Tatī filmās.

Lekciju cikls notiks Kaņepes kultūras centrā, Skolas ielā 15, Rīgā.