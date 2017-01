Latvijā dzīvojošā krievu režisora Vitālija Manska filmas "Saules staros" un "Radinieki" saņēmušas Krievijas kinokritiķu balvu "Baltais zilonis" ("Белый слон"), portālu "Delfi" informē "Studio Vertov" pārstāvji.

Ceremonijā, kas notika 13. janvārī Maskavā, Manska filmas saņēma balvu kategorijā "Gada notikumu". Pirmo reizi šī balva tiek pasniegta viena autora divām filmām uzreiz.

Gan "Saules staros", gan "Radiniekus" ir producējusi Latvijas studija "Vertov", ko dibinājusi producente Natālija Manska pēc pārcelšanās uz dzīvi Latvijā 2015. gadā. No Latvijas dokumentālās filmas par Ziemeļkoreju "Saules staros" veidošanā ir piedalījies arī komponists Kārlis Auzāns un skaņu režisors Anrijs Krenbergs. Savukārt Vitālija Manska personiskākā filma "Radinieki", kas stāsta par viņa ģimeni nemieru plosītajā Ukrainā, tapusi sadarbībā ar Latvijas studijas "Ego Media" producentu Gunti Trekteri un filmas veidošanā piedalījušies arī montāžas režisori Gunta Ikere un Pēteris Ķimelis.

2016. gads Krievijā bija pasludināts par "Kino gadu" un saistībā ar to kino nozarei tika piešķirti papildus līdzekļi. Tomēr neskatoties uz to, dokumentālās filmas "Radinieki" veidošanai finansējumu Krievijas Kultūras ministrija atteica, pamatojot to ar filmas režisora Vitālija Manska pretvalstiskajiem uzskatiem. Tāpēc filma ir tapusi pateicoties vairāku valstu kino fondu, tai skaitā Latvijas Nacionālā kino centra, atbalstam. Bet filmu "Saules staros" sākotnēji Krievijas Kultūras ministrija atbalstīja, tomēr no savas līdzdalības atteicās jau pēc filmas pirmizrādes un starptautiskajiem panākumiem.

Latvijā par filmu "Saules staros" Vitālijs Manskis 2016. gada oktobrī saņēma Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma" un "Labākais dokumentālā kino režisors", arī kinokritikas balvu no portāla "Kino Raksti", savukārt filma "Radinieki" kļuva par Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) atklāšanas filmu.