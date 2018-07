Vitālijs Manskis: Vēlēšanas neietekmētu pat atklāsme, ka Putins dzer zīdaiņu asinis

Vitālijs Manskis, kurš ir uzņēmis filmas par trim Krievijas prezidentiem – Gorbačovu, Jeļcinu un Putinu, kam sekoja piecu sēriju sāga par Kremli, 1999. gada ziemā kļuva par liecinieku operācijai "Pēctecis", kuras rezultātā Putina rokās nonāca varas groži.

Dokumentālās filmas "Putina liecinieki" pamatā ir videoieraksti no Mansku ģimenes privātā arhīva un režisora safilmētie "melnraksti", kas līdz šim publiski nekur nav parādījušies. Kinokritiķe un Latvijas Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma viņa darbu raksturojusi kā "stindzinošu dokumentālo filmu, kas ielūkojas polittehnoloģijas briesmīgajās aizkulisēs, izzinot manipulācijas un to rezultātus... Būtībā tas ir unikāls un šausmas uzdzenošs stāsts par 21. gadsimta Frankenšteinu".

Vai nosaukums "Putina liecinieki" ir mājiens uz Jehovas lieciniekiem?

Veidojot filmu, mēs nebalstījāmies uz vārdu spēli, bet gan uz liecībām par dažādām novirzēm no brīvības ceļa. Vēl es domāju par slavenajiem Puškina vārdiem "tauta klusē". Un tikai pēc tam radās apjausma, ka nosaukumam ir asociācijas ar sektu. Lai gan Putina sekta ir tik liela, ka jau līdzinās vispārizplatītai reliģijai. Ja reiz runājam šādos terminos, tad es Krievijā jūtos kā sektants, teju kā katakombās.

Domājat, ka Krievijas novirzīšanās no brīvības ceļa notika reizē ar Putina nākšanu pie varas?

Nē, tas notika daudz agrāk. Kardināla novirzīšanās no ceļa notika 1996. gadā, kad liberāļi (un tolaik liberālais kurss tika deklarēts kā valsts stratēģija) pieņēma lēmumu "pastimulēt" vēlēšanas un kaut kādā veidā viltot to rezultātus, lai tikai komunisti netiktu pie varas. Domāju, ka, samelojuši vienreiz, mēs (un es sevi pieskaitu liberālajam spārnam) padarījām iespējamu visu to, kas sekoja tālāk. Rezultātā mums tika slims prezidents, kurš nodeva varu Ģimenei. Šajā situācijā gluži dabīgi aktuāls kļuva jautājums par pēcteci, nevis par demokrātisku jaunā prezidenta izvēlēšanu. Tad arī viss sākās. Savukārt šādā veidā varu ieguvušajam Putinam bija brīvas rokas. Tādējādi ar demokrātiju jau bija beigta balle vēl pirms viņa.

Svarīgi uzsvērt, ka Putinam nonākt pie varas palīdzēja tieši liberāļi, nevis konservatīvie. Konservatīvie bija viņa tuvākajā lokā – kooperatīvs "Ezers" un VDK-FDD elite –, taču viņi bija iesaistīti aktuālajos notikumos, savukārt stratēģiju veidoja liberāļi. Par ko pirmie arī maksāja.

Vai arī jūs pielikāt roku šai "novirzei no brīvības ceļa 1996. gadā"?

Jā. Negrasos izlikties par nevainīgu aitiņu. Lai arī nelielu, bet es saņēmu naudu no Lisovska kampaņas "Balso vai zaudēsi!". Es no visas sirds Pirmā kanāla ēterā veidoju vienu no pirmajām programmām, kas balstījās padomju perioda atmiņās, – "Lielās valsts privātās hronikas". Tā atgrieza uz ekrāniem iemīļotās mājas kinohronikas, savukārt komentāros es ar tās dzīves reālijām iznīcināju laimes ilūziju, kas virmoja no šiem kadriem. Komunisti taču centās pielabināties tieši ar šo retro patosu.

Taču es nebiju nekādos štābos, un man neviens nedeleģēja antizjuganoviskus uzdevumus – tie bija manis paša iekšēja nepieciešamība un kodols. Bet nu es saprotu, ka tie pilnībā iekļāvās vēlēšanu stratēģijas "par Jeļcinu" doktrīnā. Turklāt es taču biju liberālo vērtību televīzijas kanāla "Ren TV" galvenais producents, tādējādi roku es pieliku, taču kādā 115. lomā. Mans galvenais motīvs toreiz bija "nepielaist komunistus pie varas". Ja man piedāvātu šī mērķa vārdā melot, es to darītu.

Kā jūs domājat – ja toreiz pie varas būtu nākuši komunisti, vai tas būtu demokrātijas gals vai drīzāk pote pret "vienīgo īsto partiju"?

Šobrīd, skatoties no tābrīža vilšanās augstumiem, es pārliecinoši varu teikt, ka komunisti, un jo īpaši Zjuganovs, kurš ir pilnīgi nepārliecinošs politiķis, noturētos, lielākais, divus termiņus. Nosacīti 2004. gadā (bet drīzāk jau 2000. gadā) viņu nomainītu jaudīgs reālajā politiskajā opozīcijā veidojies demokrātisks līderis (noteikti ne Putins), un mēs dzīvotu pavisam citā valstī. Un visa pasaule būtu citādāka.

Vai Zjuganovs tādu konkurenci pieļautu?

Jā. Demokrātijas elements tolaik Krievijā bija ļoti spēcīgs – vēl nebija notikušas visas nodevības un kolaboracionisms... Paskaidrošu to ar piemēru no savas darbības kinematogrāfijā un festivālu rīkošanā. 2000. gadā mēs organizējām profesionālu ne-spēlfilmu prēmiju "Lauru vainags" ar prestižu 37 cilvēku žūriju. Pirmajā gadā balsojuma rezultātā balva bija jāsaņem vienai filmai, taču subjektīvu iemeslu dēļ, kā arī visas industrijas un ideoloģiskās loģikas dēļ jāuzvar bija citai filmai...

Pēc balsošanas lielākā daļa žūrijas locekļu bija gatavi atteikties no balsu saskaitīšanas rezultāta un atdot balvu "pēc loģikas", taču esmu pārliecināts – ja mēs toreiz būtu ļāvušies spiedienam, tas būtu prēmijas gals. Es zinu, ka daudzi festivāli tā arī rīkojas, tāpēc mirst, īsti vēl nedzimuši. Svarīgi nekad nepadoties apstākļu priekšā – sieva pameta, nomira mamma, režisors ir smagi slims un šī ir viņa pēdējā iespēja...

Ja Tramps – tātad Tramps. Ja "Brexit" – tātad "Brexit".

Ļoti precīzs salīdzinājums. Protams, prezidenta vēlēšanās rezultātus varēja nedaudz "pielabot" – "uzspiest" uz konkrēta štata gubernatoru, lai viņa vēlētāji izdarītu pienācīgu izvēli. Nē. Jo Amerikā ir demokrātija. Viņi saņēma savu mācību, izdarīja secinājumus, un mēs redzēsim, kāda būs Trampa turpmākā politiskā karjera.

Kāpēc jūs nolēmāt filmu par Putina lieciniekiem uzņemt tieši tagad? 18 gadi – simboliska viņa varas pilngadība? Vai arī – tikai neapvainojieties – Krievijas tēma pasaules kinofestivālos ir pieprasīta (filmai par Dovlatovu aplaudē Berlīnē, bet par Coju – Kannās)? Vai arī uzgājāt kādus vērtīgus kadrus un nolēmāt laist tos tautās?

Pie lēmuma es nonācu pakāpeniski. Līdz 2012. gadam es vispār nedomāju par Putina materiālu, kas man gulēja atvilktnē. "Apgrieztā rokāde" man un daudziem krieviem bija pagrieziena punkts, kad mēs sapratām, ka vara mūs ir nodevusi, pārdevusi, aptinusi ap pirkstu. Kad Putins pēc diviem termiņiem aizgāja un tika iecelts Medvedevs, lai arī nebiju viņa atbalstītājs, man šķita, ka Putins ir rīkojies vīrišķīgi – es uzskatīju to par galīgo aiziešanu. Cerēju, ka tālāk valsts attīstība notiks civilizētā veidā.

Pat tad, kad Medvedevs nomanīja prezidentūras termiņu no četriem uz sešiem gadiem, šķita saprotams, ka viņš vēlas vairāk laika, lai sagatavotos normālām vēlēšanām. Taču, kad nomaiņa ciniski tika veikta atkal uz Putinu, lai viņš bez problēmām varētu sēdēt tronī līdz 2024. gadam, bet pēc tam uz mūžu, es to uztvēru kā personīgu apvainojumu. Tad arī sāku domāt par nofilmēto materiālu, kuru es rūpīgi glabāju. 2014. gads valstij kļuva par milzīgu pavērsienu – Krimas aneksija, karš Ukrainā un tā tālāk. Taču tad man pirmkārt bija svarīgi izveidot materiālu par Ukrainu – visus spēkus es veltīju filmai "Radinieki". Savukārt pēc tam es piespiedu sevi atgriezties pie Putina arhīva. Aplūkojis tā saturu, es sapratu, ka ir filma. Un ķēros pie darba.

Neslēpšu, ka ļoti gribēju paspēt līdz prezidenta vēlēšanām. Es sapratu, ka mana filma nekādi neietekmēs rezultātus, – tos neietekmētu pat atklāsme, ka Putins dzer zīdaiņu asinis. Varas sistēma ir droši betonēta. Taču es gribēju novelt no sevis liecinieka nastu. Diemžēl tīri tehnisku iemeslu dēļ es nepaspēju – materiālam bija nepieciešama nopietna, ilgstoša un dārga restaurācija, kuru mēs pabeidzām vien martā. Tā arī viss notika. Tādējādi es neskrēju pakaļ nekādam "krievu tēmas" modes kliedzienam, taču nedrīkst neuzsvērt, ka ir radies Putina izmeklēšanas modes kliedziens. Svarīga filma ir arī "Sobčaka lieta", kā arī polittehnologa Gļeba Pavlovska atmiņas.

Kā jūs aprakstītu to, kas notika ar Putinu 18 viņa valdīšanas gados? Daudziem liberāļiem 2000. gadu sākumā viņš patiesi šķita simpātisks. Lūk, arī jūsu filmas plakātā viņš izskatās gluži jauks!

Putins prot radīt iespaidu, kad viņš to vēlas. Un mani, ņemot vērā, ka sākotnējās sajūtas par viņu bija diezgan "sausas", personīgā komunikācija atslābināja. Uzreiz piebildīšu, ka par Putinu ne reizi neesmu balsojis, lai gan vēlēšanās piedalījos, taču tīri cilvēciski man viņš šķita patiess un patīkams, lai arī sākotnēji biju nobažījies par viņa bijušā VDK ierēdņa statusu.

Kāpēc jūs domājāt, ka VDK darbinieki nevar būt patiesi un patīkami? Vai līdz tam bijāt ar viņiem komunicējis?

Nē, tāpēc es drīzāk salīdzināju ar kaut kādām stereotipiskām gaidām. Taču te radās pilnīgi tāda sajūta, ka viņš tevi atceras, patiesi interesējas par tavas dzīves apstākļiem.

Vai jūs daudz sazinājāties?

Kad uzņēmu par viņu filmu – diezgan daudz. Tas bija tā. 1999. gadā es vadīju departamentu televīzijas kanālā "Krievija" un "izsitu" projektu filmai par Mihailu Gorbačovu, kurš man patiesi simpatizēja. Tā kā Jeļcins tolaik bija aizliedzis jebkādu Gorbačova parādīšanos uz ekrāniem, augstākā vadība man ieteica uzņemt filmu arī par Jeļcinu – līdzsvaram.

Par operāciju "Pēctecis" es uzzināju vien 31. decembrī no televīzijas pārraides – tas man bija milzu pārsteigums, taču jau 1. janvārī es piezvanīju uz Sanktpēterburgu un pasūtīju saviem darījuma partneriem uzņemt filmu par Putinu. Savu lēmumu es nebiju saskaņojis ne ar Viskrievijas Valsts televīzijas un radio kompānijas vadītāju, ne prezidenta administrāciju, kas raksturo tābrīža brīvības un atklātības situāciju. Es centos rast atbildi uz retorisko jautājumu, kas tika uzdots Davosā, proti, "Who is mister Putin", proti, intervēt visus, ar ko viņam bija darīšana Pēterburgā, – no auklītes bērnudārzā līdz džudo trenerim.

Viena no pirmajām tika atsūtīta kasete ar ļoti sirsnīgu Veras Dmitrijevnas Gurevičas (sieviete filmas plakātā – red.) stāstījumu. Viņa ne tikai bija Putina klases audzinātāja un vācu valodas skolotāja, bet arī spēcīgi ietekmēja viņa personības veidošanos, viņš reizēm pat nakšņoja pie viņas mājās. Caur saviem draugiem prezidenta administrācijā es nodevu šo kaseti Putinam. Pēc kāda laika viņš uzaicināja mani uz tikšanos, izprašņāja par nofilmētajiem cilvēkiem un ieteica, ko vēl varētu uzaicināt uz interviju. Es piedāvāju, lai viņš aizbrauc pie Veras Dmitrijevnas, lai varam nofilmēt viņus kopā. Viņš teica: "Kāpēc gan ne? Manos plānos tieši ir brauciens uz Pēterburgu."

Tā mēs sākām uzņemt filmu. Tā bija mana, tā teikt, pilsoniskā iniciatīva. Taču formāli administrācija ļāva to darīt, lai arī pasūtījuma nebija. Un es pat ne drusciņas nekaunos par šo filmu – kaut šodien būtu gatavs to izrādīt un pats stāvēt blakus ekrānam. Filmu Krievijā labi uzņēma, tā ieguva balvas galvenajos kinofestivālos un tika izrādīta gan Rietumu, gan Krievijas televīzijas kanālos, bet pavisam nesen to atkārtoja Vācijas galvenajā televīzijas kanālā. Man šķiet, ka šobrīd šī filma ir nobriedusi, un dažs labs to uztver kā pravietojumu.

Kas toreiz ieslēdzās – cenzūra vai pašcenzūra? Iespējams, tika izmesti kadri, kas toreiz šķita nesvarīgi, bet tagad uzrunā no jauna?

Pašcenzūru ir grūti apzināties. Runājot par cenzūru... Filma uz ekrāniem iznāca tad, kad Putins pie varas bija jau pusotru gadu, – 2001. gada 12. jūnijā. Un tad jau bija notikusi darbinieku atlaišana NTV. Personīgās attiecības ar augstākajiem ierēdņiem man pirms filmas oficiālās apstiprināšanas izrādīšanai ļāva nokļūt pie Putina un parādīt to viņam personīgi. Viņš to pilnībā pieņēma. Pēc tam, pat ja ierēdņi būtu iebilduši, nekas vairs nebūtu līdzams.

Uzreiz pēc šīs filmas es ķēros klāt apjomīgam piecu sēriju darbam par Kremli, kur sabiju divus gadus – ar visiem komunicēju, pabiju dažādos lobijos. Bija sajūta, ka ir labi lobiji, slikti lobiji (zinu, kurš lobēja atlaišanu NTV), bet viņš ir kaut kur pa vidu, it kā cenšas ieviest kārtību, jo Jeļcinam bija reālas vadības un menedžmenta kļūmes. Kādu brīdi es dzīvoju ilūzijā, ka viņš ir tāds... saimniekotājs.

Kad šīs ilūzijas zuda?

Pilnībā no šīm ilūzijām es atbrīvojos 2004.–2005. gadā.

Pēc kāda principa tika veidota jaunā filma? Atkal "liecinieki"?

Ne gluži. Jaunajā filmā es stāstu vienu konkrētu un principiālu stāstu, kas atspoguļo galveno pavērsienu valsts attīstībā, – es atstāju vien to materiālu, kas derēja šai konstrukcijai. Un neiekļāvu daudzus momentus, kas saistīti ar prezidenta privāto dzīvi, visus "viena tante teica", lai arī cik pievilcīgi no komerciālā viedokļa tas arī nešķistu.

Noslēpumainības plīvuru pār jaunās filmas principiālo stāstu pavērsiet? Citādi pēc jūsu vārdiem uz filmas plakāta skolotājas vietā iztēlojos vampīru ar asiņainiem ilkņiem...

Var teikt arī tā... Nenodarbošos ar priekšā teikšanu. Ļoti svarīgi šo filmu ir skatīties kā detektīvtrilleri, kur nezini, kas ir slepkava. Man šķiet, ka tas rada visspēcīgāko iespaidu.

Polittehnologi, kuri strādāja pie projekta "Pēctecis", apgalvo, ka Putina vietā varēja būt ikviens. Vienkārši zvaigznes tajā brīdī sastājās par labu viņam.

Es neesmu polittehnologs, taču nedomāju, ka Putins ir nejaušība, – riskēt neviens nevēlējās. Visi rūpīgi sekoja līdzi sociālpolitiskajiem procesiem un zondēja elektorāta gaidas – tieši tas noteica jaunā prezidenta izvēli. Kā VDK vadītājs viņš, neapšaubāmi, par to zināja, tāpēc savās darbībās un retorikā ietvēra nepieciešamos momentus. Savukārt tautai bija nepieciešams jauns, inteliģents, liberāls un spēkpilns menedžeris. Jo pēc slima cilvēka ar spēcīgu rokasspiedienu četru gadu vadības (skatīsimies patiesībai acīs, lai arī Jeļcins man bija simpātisks) spēcīgi bija izjūtama varas krīze, brieda otrais Čečenijas karš.

Ja pārskata visas tobrīd zināmās drošības jomas amatpersonas (Iekšlietu ministrija, VDK, Civilās aizsardzības, ārkārtas situāciju un dabas katastrofu seku likvidācijas ministrija, Aizsardzības ministrija), tad piemērotu kandidātu nebija daudz. Inteliģentais Kirijenko pēc noklusējuma nebija vēlēšanām piemērots, Stepašins šķita mīkstčaulīgs, Ņemcovs nebija drošības amatpersona.

Nesen runāju ar Vladimiru Kara-Murzu jaunāko. Viņa tālais priekštecis rakstnieks Nikolajs Karamzins bija pārliecināts, ka Krievija no monarhijas nekur neaizies, bet pašiem krieviem nepieciešama pātaga. Pats Kara-Murza ir pārliecināts, ka tas ir muļķīgs stereotips un ka Krievija, kā tikai tai ir dota iespēja, ir izvēlējusies brīvības un demokrātijas ceļu. Ko domājat jūs?

Man par to visu ir bīstams spriedums. Ielūkojoties nākotnē, es cenšos balstīties uz pašreizējo pieredzi. Gan teritoriāli, gan iedzīvotāju skaita ziņā Krievija ir viena no lielākajām pasaules valstīm. Salīdzināma ar ASV, Ķīnu, Indiju. Aplūkosim šo valstu politiskās iekārtas. Lai saglabātu savējo, Amerika sadalīja sevi neatkarīgos štatos ar atšķirīgiem likumiem – pat policija, dzenoties pēc noziedznieka, nevar pārkāpt šīs robežas. Pilnīgs pretstats ir vienas partijas sistēmā iecementētā Ķīna ar varas vertikāli. Trešajai lielvalstij, šķiet, vienkārši nav dots.

Sadalīšanās variants jebkuram krievam ir nepieņemams, īpaši pēc PSRS kraha pārdzīvošanas ar spoku sāpēm par zaudēto Latviju un Uzbekistānu. Par tādām domām uzreiz pie sienas un nāvi nodevējiem. Atliek tikai viens – ķīniešu ceļš ar varas vertikāli. Tādējādi man ir pilnīgi saprotams, kāpēc Putins šo modeli ievieš. Man pašam viena atsevišķa cilvēka dzīve ir daudz svarīgāka par jebkādām valsts iekārtām, bet Putins tā neuzskata un neuzskatīja. Viņa ceļš – mēs jūs pabarosim (saistībā ar pensiju reformām tomēr, izrādās, ne visus, jo daži nomirs ātrāk, nekā tiks pabaroti), bet jūs sēdiet un nečinkstiet. Mēs labāk zinām, kā jums dzīvot. Un ļoti daudzi ar to ir vienisprātis.

Proti, ka demokrātijas ceļš nav paredzēts Krievijai?

Uz to es velku – demokrātijas ceļš Krievijai tās pašreizējā stāvoklī nav perspektīvs.

Kādā stāvoklī tad tas ir iespējams?

Sadalītā valstī.

Bet jūs taču pats teicāt, ka tādā gadījumā pie sienas!

Tāpēc arī cenšos neizsacīt šos vārdus – var nākties maksāt. Ar Putinu tas noteikti nav iespējams.

Vai vispār ir iespējama Putina aiziešana no amata? Ko viņš darītu pensijā? Puķes stādītu?

Skaidrs, ka cilvēks, kurš pie varas sabijis 24 gadus, brīvprātīgi no tās prom neies. Konkrēti Putinam vispār nav, kur iet. Varbūt vienīgi uz kādu Āzijas valsti – to pašu Ķīnu, taču arī tas ir nedrošs patvērums, jo tur viss notiek tikai pašu ekonomisko interešu dēļ. Tāpēc, neapšaubāmi, Putins pie varas turēsies līdz pēdējam elpas vilcienam – vai viņš būs Krievijas prezidents, vai arī viņa paša izveidota varas orgāna vadītājs.

Viņš ir erudīts un uzmanīgs cilvēks, kurš balstās uz pārbaudītām lietām. Viņš noteikti negribēs atkārtot kaut kāda tur, piemēram, Pinočeta gājienu – izlikties par paralizētu, lai viņu vadā uz tiesu ratiņkrēslā, bet, kad tiesa attaisno, piecelties un riksītī aizskriet uz savu rezidenci. Un arī Krievija nav nekāda dievgosniņa. Tur no mīlestības līdz naidam nav pat pussolis. Neviens viņu ratiņos ilgi nevadās. Putins atceras 91. gadu, kad valsts pacēlās vienas nakts laikā. Krievijā viss notiek pēkšņi un ātri.

Bet kad viņš vēl būtu spējis mierīgi aiziet? Pirms Medvedeva?

Protams! Šajā gadījumā jau dzīves laikā viņam tiktu celti pieminekļi – aizmirstu gan NTV atlaišanu, gan Hodorkovska iesēdināšanu. Viņa kontā bijis ne mazums pozitīvu ekonomisko brīžu. Taču viņš palaida garām savu vēsturisko iespēju... Tagad es skatos uz šo masku televizorā un nepazīstu cilvēku, ar kuru savulaik sarunājos.

Miermīlīgai Putina aiziešanai jūs neticat. Bet ja nu ar viņu kas atgadās, kas tad vadīs valsti?

Gan jau katram gadījumam kandidāti ir. Esmu pārliecināts, ka tas būs vēl bargāks drošībnieks-klons. Izskatās, ka pārmaiņas Krievijā šodien iespējamas vien uz slikto pusi.

Atkal jau runāšu par mūsu cehu. Daudzi ir neapmierināti ar kultūras ministru Medinski, kurš ir absolūti odiozs personāžs. Taču, ja viņš aizies, viņa vietā neatnāks vis Irina Prohorova (krievu literatūrzinātniece – red.). Domes kultūras komitejas vadītājs bija Staņislavs Govoruhins, kurš savu biogrāfiju pēdējos gados sabojāja ar necienīgu uzvedību, taču šis cilvēks aizvien bija inteliģents un kultūru pārzinošs cilvēks. Viņa vietā stājās Jamoļskas kundze, kurai vairs nav vietas presē... Viss iet uz leju.

Iedomājieties lokomotīvi ar kravas vagoniem, kas pilni ar oglēm. Katram ir sava inerce. Ja lokomotīve bremzēs, inerce vilks visu vēl krietnu brīdi. Evolucionāri jau vairs nekas nenotiks. Pārmaiņas radīs vienīgi sabrukumu, kad visi vagoni apgāzīsies. Es nenovēlu Krievijai šo sabrukumu. Vismaz es negribētu kļūt par tā liecinieku.

Intervijas sākumā teicāt, ka prātā jums bijusi Puškina frāze "tauta klusē". Kāda loma tajā visā, jūsuprāt, bija un ir krieviem? Izskatās, ka tauta neredz alternatīvu.

Pirmkārt, tauta ir apstrādāta. Putins lieliski apzinās, kāds elektorāts viņam ir nepieciešams, un nepaguris to rada. Tāpēc tautai jau vairs nav izvēles iespēju. Domāju, ka vismaz divus elektorālos ciklus tā balsos neapzināti. Izmaiņas, ja tās vispār ir iespējamas, nebūs evolucionāras, bet revolucionāras. Tāpēc arī viss tiek nopulēts līdz spīdumam.

Rīdzinieki, lūk, skatās televīzijas kanālu "Doždj", kurš te ir pieejams katrā paketē, un domā, kāda Krievijā ir demokrātija. Taču tur šo kanālu neskatās gandrīz neviens – tas pieejams tikai par atsevišķu samaksu un internetā. Jūs varat iedomāties rīdzinieku, kurš par televīzijas kanālu maksā, bet skatās to ar pārtraukumiem savā datorā? Un mūsu nelaimīgais festivāls "Artdocfest"! Uz šo vienu dzirksteli ir metušies visi tiesu sistēmas spēki, lai iznīcinātu un pārvērstu asfaltā. Nekārtības, viņi saka.

Šogad bijām spiesti pārcelt konkursa daļu no Krievijas uz Latviju, jo mūžīgi saņēmām sprunguļus riteņos – tad problēmas ar iznomāšanas tiesībām Krievijas filmām, tad ar muitas atļaujām ārvalstu filmām. Dažu filmu režisori baidījās par savu varoņu likteni pēc filmu izrādīšanas Krievijā, bet citi principiāli atteicās uz Krieviju braukt. Un nekad nav izslēgts variants, ka filmas izrādīšanai noīrētā zāle pēdējā brīdī atteiks kādu tehnisku iemeslu dēļ. Rezultātā no 20 filmām līdz skatītājam nonāk vien kādas 8–9.

Toties Latvijā līdz izpārdotām zālēm jums ir ļoti tālu.

Skaidrs, skatītāju skaits Rīgā ir desmitiem un simtiem reižu mazāks. Krievijā uz mūsu festivālu cilvēki nāk ne tikai kā uz kino, bet arī tādēļ, lai paustu savu nostāju un pabūtu dvēseles radinieku sabiedrībā. Latvijā nav tādas vajadzības. Tāpēc pēc konkursa šeit mēs ieguldīsim visas pūles, lai maksimāli daudz filmu parādītu Krievijā. Valstī, kur vara baidās no festivāla, kurš piesaista, lielākais, 20 tūkstošus skatītāju no 145 miljonu tautas.

Ja atgriežamies pie 145 miljonu tautas, intervijā televīzijas kanālam "Current Time" aktieris Aleksejs Serebrjakovs spriedelēja par to, kāpēc Krievijā mūsdienās "cilvēkmateriāla kvalitāte ir ārkārtīgi zema", bet pēcāk intervijā ar Juriju Dudju par Krievijas nacionālajām pazīmēm nosauca spēku, nekaunību un rupjību. Kāda te vēl demokrātija? Jūs arī tā domājat?

Es uz šo jautājumu atbildēju pirms pieciem gadiem savā filmā "Caurule" (filma, kas vēsta par cilvēkiem, kuri gan Krievijā, gan Eiropā dzīvo pie gāzes vada Rietumsibīrija/Rietumeiropa – red.). Tajā es runāju par to, kas mūs ar Eiropu vieno, bet kas – atšķir. Un garīgais stāvoklis šeit ir ļoti nozīmīgs. Jūs taču piekritīsiet, ka atšķirība starp latvieti un Donas kazaku, poli un Urālu iedzīvotāju ir acīmredzama. Tāpat ir sapratne par to, ka Eiropa dalās pēc ticības – pareizticīgie ļoti izteikti atšķiras no katoļiem. Tās ir būtiskas kulturālās un ētiskās atšķirības.

Grozi kā gribi, bet krievu tauta ir savas pagātnes ķīlniece. Vairākas simtgades mongoļu-tatāru jūga nav palikušas bez sekām, kā arī daudz kas cits. Tas viss ir arī asinīs. Piemērs: es nekad neesmu sunim mācījis pienest man čības, bet viņš nes... Man, piemēram, komfortablāk ir Eiropā, jo mani senči dzīvoja un veicināja citu kultūru. Taču es uzskatu sevi par krievu un arī futbolā jūtu līdzi Krievijas komandai, neskatoties uz to, ka tai līdzi jūt arī Putins.

Runājot par futbolu – Rietumu masu mediji aizgūtnēm rakstīja par to, kā uz futbola čempionātu atbraukušos nebeidz apburt krievu viesmīlība, atvērtība un vēlme palīdzēt.

Nevaru par to neko pateikt, jo tobrīd neatrados Krievijā. Taču atvērtība – tas nav arguments. Piemēram, latvieši ir ne pārāk atvērti, taču man ar daudziem ir ļoti komfortablas attiecības. Un šādam komfortam es ticu vairāk nekā vilciena kupejā sastaptam cilvēkam, kurš, pirmoreiz tevi ieraudzījis, piedāvā kopīgi iedzert un notiesāt pusi vistas.

Nav vēlmes uzņemt filmu par komfortablajiem latviešiem?

Man ne viens vien jau ir vaicājis, vai nav pienācis laiks kaut ko nofilmēt par Latviju. Taču es citu vēlmēm pielāgoties negrasos. Ja sajutīšu filmu, tad kaut vai rīt sākšu filmēt. Un nav nekur teikts, ka mana filma latviešiem patiks. Es vienmēr uz pasauli skatos ļoti kritiski.

Kā izvērtās jūsu pēdējo filmu, kas tapa sadarbībā ar Latviju, liktenis, proti, "Saules staros" un "Radinieki"? Daudzus īpaši uztrauca ziemeļkorejiešu meitenīte Zin Mi. Viņa ir sveika un vesela?

"Saules staros" iznākšana uz Dienvidkorejas ekrāniem bija pārsteidzoši veiksmīga – filmu noskatījās arī visa valdība un prezidents. To pamanīja Ziemeļkorejas pusē, kas nolēma kontrpropagandas nolūkos no manas varones radīt Ziemeļkorejas laimes simbolu – viņai tika uzticēts pasniegt ziedus Kimam Čenunam partijas kongresa noslēgumā. Šīs fotogrāfijas tagad rotā visus valsts skolu "sarkanos stūrīšus" – Zin Mi ir kļuvusi par tādu kā Ziemeļkorejas Mamlakatu (pionieru stahanoviešu kustības dibinātāja PSRS trīsdesmitajos gados – red.).

Filmā par Ukrainu sākotnēji negribēja filmēties neviens no maniem radiniekiem, taču ikviens no viņiem filmu noskatījās un atzina, ka dod savu svētību – tas ir svarīgs materiāls.

Vai izdevās radiniekus samierināt?

Nē. Ģimenes iekšienē situācija nav mainījusies. Mana ģimene ir absolūts sabiedrības atlējums. Kā sabiedrība nepieņem, ka Krima ir anektēta un Donbass okupēts, tā arī ģimene. Un radiniekus jau var arī saprast. Iedomājieties – ievedīsim Latgalē karaspēku, notrieksim no Stokholmas lidojošu lidmašīnu, bet pa Miera ielu nākamajā dienā nesīsim jaunu latviešu puišu zārkus uz kapiem. Visi mierā? Tur tā arī notiek. Es aizbraucu uz savu dzimto Ļvovu, bet pa ielām, kur savulaik skūpstīju meitenes, nes karā nogalinātus puišus. Un tā katrā pilsētā. Savukārt Krievijā glabā pa naktīm, jo Ukrainā krievu karavīru nav. Un ko darīt, ja vienai māsai mazdēls aizgājis karā, bet otra nodevusi dzimteni un savu namu, slavējot Putinu, kura politika var nogalināt viņas māsasdēlu?