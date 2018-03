Vladimira Leščova 'Elektriķa diena' iekļauta prestižajā Ansī īsfilmu konkursā

Pasaules klases animācijas režisora Vladimira Leščova jaunākā īsfilma "Elektriķa diena" iekļauta pasaulē svarīgākā animācijas festivāla Ansī konkursa programmā un tuvākajā laikā tiks demonstrēta vēl divos nozīmīgos festivālos, bet nacionālo pirmizrādi piedzīvos 4. maijā, Nacionālā Kino centra (NKC) rīkotajā Latvijas filmu maratonā, portālu "Delfi" informē portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Pasaulē prestižākais un ietekmīgākais animācijas filmu festivāls, kas kopš 1960. gada notiek Francijas pilsētā Ansī (šogad – no 11. jūnija līdz 16. jūnijam), izziņojis konkursa programmu, kurai darbi atlasīti no 93 pasaules valstu piedāvājuma. Pavisam festivālam šogad tika pieteiktas 3050 filmas. Ansī īsfilmu konkursā iekļautas 46 filmas, starp tām arī Vladimira Leščova nepilnas deviņas minūtes garā "Elektriķa diena" – simbolisks stāsts par to, kas sākās, kad pazuda elektrība.

Filma "Elektriķa diena" veidota ar Nacionālā Kino centra konkursos saņemtu finansiālo atbalstu, un šī ir jau sestā Vladimira Leščova filma, kas iekļauta kādā no Ansī festivāla programmām, apliecinot režisora stabilo vietu pasaules animācijas elitē.

Vēl pirms Ansī filmai "Elektriķa" diena ieplānota dalība divos nopietnos starptautiskos animācijas festivālos – jūnija sākumā (4.-9.06.) Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā notiek tradicionālais ANIMAFEST, kur Leščova filma ir viens no 44 konkurentiem īsfilmu konkursa programmā (uz šo konkursu pretendēja 1800 filmas no 76 valstīm).

Foto: Publicitātes foto

Savukārt pasaules pirmizrādi filma "Elektriķa diena" piedzīvos jau 25. aprīlī Vācijā, Štutgartes starptautiskajā animācijas festivālā, kur Vladimirs Leščovs iekļauts festivāla sadaļā "In Persona" – tajā vairākiem ievērojamiem režisoriem atvēlēts katram savs pilnmetrāžas seanss vairāku filmu demonstrēšanai un jautājumu / atbilžu sesijai. Kopā ar igauņu klasiķiem Ulo Pikkovu un Prītu Pjarnu Štutgartē Leščovs iezīmē šāgada Baltijas fokusu – Štutgartes festivāls, kas šogad notiek jau 25. reizi, ir viens no tiem festivāliem, ar kuru Nacionālais Kino centrs noslēdzis vienošanos par sadarbību Latvijas simtgades gadā. Tāpēc šogad Štutgartē īpašu uzmanību izpelnīsies arī Latvijas animācijas studija "Atom Art" un studijas "Rija" topošais projekts "Ābolrauša šūpuļdziesma", kura režisors Reinis Kalnaellis strādās arī pilnmetrāžas konkursa "AniMovie" žūrijā.

Latvijā Vladimira Leščova jaunāko filmu "Elektriķa diena" vareš redzēt Valsts svētkos – 4. maijā, tradicionālajā Latvijas filmu maratonā, ko Nacionālais Kino centrs rīko kinoteātrī "Splendid Palace".