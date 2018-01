Svētdienas, 7. janvāra, vakarā, ASV, Beverlihilsā, "The Beverly Hilton" viesnīcā tiks paziņoti ikgadējās Holivudas ārvalstu preses asociācijas (HFPA) kino balvas " Zelta globuss ieguvēji". Šogad visvairāk nomināciju saņēmusi meksikāņu režisora Giljermo del Toro filma "The Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas uz balvu pretendē septiņās kategorijās, bet seriālu un televīzijas filmu kategorijās visvairāk nomināciju – kopumā sešas – ieguvusi filma "Big Little Lies".