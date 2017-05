Viena no pasaules prestižākajām kino balvām – "Zelta palmas zars" svētdienas, 28. maija vakarā piešķirta zviedru režisora Rubena Ostlunda filmai "The Square", noslēdzot vairāk nekā nedēļu ilgušo Kannu kinofestivālu, kas šogad svinēja 70. jubileju.

Satīriskā filma, kas runā jauc robežas starp mākslu, komerciju, politiku un dzimimu identitāti, seko režisora 2014. gada starptautiskajam hitam "Force Majeure". "The Square" centrā ir muzeja vadītājs. Viņš ir atbildīgs par izstāžu zāli, kurā aplūkojama jauna instalācija. Viņš nolīgst sabiedrisko attiecību speciālistus, lai radītu instalācijai publicitāti…

Savukārt Grand Prix šā gada konkursā saņēma Robina Kampilo filma "BPM (Beats Per Minute)", kas stāsta par 90. gadu sākuma cīņu pret Aids un franču homoseksuāļu tiesību kustību.

Par godu festivāla 70 jubilejai īpaša balva tika piešķirta austrāliešu izcelsmes aktrisei Nikolai Kidemnai, kura šogad bija redzama četrās Kannu kinofestivāla filmās, tai skaitā konkursa programmā iekļautajās "The Killing of a Sacred Deer" un "The Beguiled". Aktrise gan pagodinošajā brīdī nebija klāt, bet pateicības runu teica ar video starpniecību.

Par labāko režisori Kannu kinofestivālā atzīta Sofija Kopola par filmu "The Beguiled", ka sir Tomasa Kalinena romāna adaptācija par ASV Pilsoņu kara laiku, kad kāds ievainots Ziemeļu štatu jeb "Savienības" kareivis nonāk kādā Virdžīnijas štata meiteņu skolā.

Īpašā žūrijas balva piešķirta krievu režisora Andreja Zvjaginceva filmai "Loveless", kurā filmējies arī Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs.

Par labāko aktieri Kannās atzīts Joakins Fīnikss par lomu filmā ""You Were Never Really Here", savukārt balvu kā labākā aktrise saņēmusi vāciete Daiena Krīgere par lomu filmā "In the Fade".

Konkursa programmā iekļautās 19 filmas vērtēja starptautiska žūrija, ko šogad vadīja pazīstamais spāņu režisors Pedro Almodovars.