Kā informē uzveduma veidotāji, uzvedums tapis gandrīz gadu ilgā radošā kopdarbā ar Justu un grupas "Tax Free" mūziķiem.

Agris Daņiļevičs šo uzvedumu iecerējis jau pirms četriem gadiem, uz to viņu pamudinājusi iepazīšanās ar Norvēģijas dabu. Horeogrāfs par izrādi saka: "Ja vienā ielas pusē ir pilsēta un otrā kalni, mežs un ūdens, man nebūtu jādomā kurp doties. Protams dabā! Esmu no tiem. Izrādē stāstām to, kā mēs dabu redzam un sajūtam. Kā mēs jūtamies un kā daba ietekmē un maina mūsu pašu dabu. Vārdu spēle nav nejauša. Šī sakritība ir ārkārtīgi skaista. Daba veido dabu. Ar šo mēs gribam pateikt, cik svarīgi ir mācīties dabu. Novērtēt tās daudzveidību, krāšņumu, varenību un trauslumu. Atklāt dabā esošo, bet nepamanīto. Cik svarīga ir cilvēka un dabas gudra līdzāspastāvēšana, mīlot, saudzējot, sargājot to."

Muzikālajā fantāzijā "Mana daba" savītos mīlas stāstus, intīmos un trauslos mirkļus un dabas stihiju raksturojošas ainas izdejo "Dzirnu" deju skolas jaunā solistu paaudze. Dejas tapušas Agrim Daņiļevičam sadarbojoties ar horeogrāfu Kārli Božu, paša audzēkni, kurš "Dzirnās" dejojis jau kopš sešu gadu vecuma.

Oriģinālmūziku uzvedumam sacerējuši un izrādēs paši izpildīs dziedātājs Justs un grupas "Tax Free" mūziķi. Skaņdarbi komponēti kopdarbā ar pārējiem izrādes autoriem un mūziķi atzīst, ka šāds radošais process viņiem bijis ļoti neierasts un izaicinošs:

"Pie dažām kompozīcijām, kas izskanēs koncertā, mēs strādājām vairāk nekā gadu, dažas tapa uzreiz, uz vietas mēģinot ar dejotājiem, citas mums palīdzēja radīt jau gatavas horeogrāfijas. Tomēr vissaistošākais šķiet veids, kā mums izdevās atrast kopīgu valodu, saprototies caur vienotu radošu degsmi."

Justs uzsver, ka viņam tas bijis kaut kas pavisam citādāks nekā tas, ko viņš darījis līdz šim, un sola, ka arī viņa klausītājiem šis būs kaut kas pavisam svaigs.

Agris Daņiļevičs un "Dzirnas" ar mūziķiem un komponistiem sadarbojušies jau iepriekš — publikas mīlestību izpelnījušies Mārtiņa Brauna "Mauglis" un "Mazā Nāriņa", Iļģu "Spēlēju dancoju" un citi lieluzvedumi, kā āri kopīgi ar Intaru Busuli, Kasparu Zemīti, Renāru Kauperu, Melo-M, The Sound Poets un citiem mūziķiem radītās izrādes un priekšnesumi. Deju skolas "Dzirnas" kopš tās pirmsākumiem 1985. gadā izaudzinājusi vairākas dejotāju, horeogrāfu, aktieru un izcilu personību paaudzes.

Radošajā komandā darbojās arī gaismu mākslinieks Normunds Bļasāns un "Kompānija NA", kostīmus veidojusi Līga Vītoliņa, repetitors – Vladimirs Ponomarjovs, vokālais pedagogs: Igeta Gaiķe.

Solisti: Dārta Melbārde, Everita Paškauska, Keita Pimanova, Marta Paula Rāzna, Elēna Viļuma, Rūdolfs Daņiļevičs, Artūrs Nīgalis, Marģers Vanags, Markuss Zabello.

Pirmizrāde 27. janvārī pulksten 18.00, izrādes februāra piektdienās pulksten 19.30 un svētdienās pulksten 18.00.

Iedvesmas telpa "Dzirnas" atrodas Lāčplēša ielā 106, K-1, Rīgā.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.