Latvijā jau 12. gadu norisināsies Dejas dienas pasākumi, un šogad tie notiks no 23. līdz 29. aprīlim, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Dejas dienas 2018 pasākumu virkne iesāksies piektdien, 27. aprīlī, pulksten 17.00 Esplanādē, kur kopā ar Rūdolfu Kugrēnu notiks sarunas par deju un varēs vērot laikmetīgās dejas etīdes.

Sestdien, 28. aprīlī, no pulksten 11.00 līdz 15.00 norisināsies bezmaksas radošā darbnīca deju skolā "Dzirnas". Radošā darbnīca aptver plašu vecuma grupu (16 – 60 g.). Jebkurš dejotgribētājs, iepriekš piesakoties info@dejasdiena.lv, uz vienu dienu kļūs par dejas mākslinieku. Darbnīcā pieredzēto un apgūto horeogrāfa pavadībā darbnīcas dalībnieki izdejos Rīgas pilsētvidē.

Visas svētdienas garumā, 29. aprīlī norisināsies 21 bezmaksas deju meistarklase septiņās deju zālēs Rīgā laika posmā no pulksten 11.00 līdz 16.30 Latvijas vadošo laikmetīgās dejas horeogrāfu vadībā. Kā pieredzējušiem, tā arī mazliet ieinteresētiem - visiem ir iespēja izmēģināt dažādus laikmetīgās dejas veidus, kontaktimprovizāciju, tāpat arī brazīļu dejas - cīņas mākslu Capoeira. Ja esi vēlējies džezu, ne tikai klausīties, bet arī dejot, apmeklē kādu no trīs dažāda veida džeza bezmaksas dejas klasēm. Dejas dienas meistarklasēs tiek gaidīti ne tikai bērni un jaunieši, bet arī pieaugušie. Tāpat būs dejas klase mammām ar bērniem horeogrāfes un dejotājas – Annas Novikovas vadībā. Un R.Pūce pasniegs dejas klasi mātēm, iedvesmojoties no nupat tapušās dejas izrādes "Divotne". Dejas dienas meistarklasēm iepriekš nav jāpiesakās.

Dejas dienas 2017 notikumu laikā, no 23. līdz 28. aprīlim, norisināsies aktivitāte – "Pastaiga ar mākslinieku''. Tā būs iespēja satikt kādu no Latvijas dejas māksliniekiem personiskai sarunai, ļaujoties mākslinieka piedāvātajam pastaigas maršrutam un noteikumiem.

Oficiālajā Starptautiskās dejas dienas datumā – 29. aprīlī, svētdienas vakarā pulksten 18.00 Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts" apmeklētājiem būs iespēja vērot divas laikmetīgās dejas viesizrādes Francijas profesionālās izglītības laikmetīgās dejas programmas organizācijas ''Coline''13 dejotāju un latviešu horeogrāfu, dejotāju – Lauras Kušķes , Ievas Beatrises Vilkaušas, Naura Miķeļa Gobas un Ksenijas Simanovas izpildījumā.

Dejas dienas norišu noslēgumā 29. aprīļa vakarā, pl.19.30 Kaņepes kultūras centrā norisināsies tikšanās ar Spēlmaņu nakts 2017.g. laureāti (kategorijā - gada sasniegums laikmetīgajā dejā) dejotāju un horeogrāfi – Agnesi Bordjukovu, kā arī video formātā ikvienam apmeklētājam būs skatāma godalgotā Bordjukovas izrāde "Bērnības sapnis".

Arī ārpus Rīgas tiek svinēta Dejas diena – 29. aprīlī biedrība "Cita Abra" Cīravā norisināsies bezmaksas dejas meistarklase un būs iespēja redzēt laikmetīgās dejas izrādi bērniem un pieaugušajiem ''Eksperiments ar apskāvienu'' (horeogrāfi: Alise Putniņa, Katrīna Albuže un Mofris Opelts).

Kā ikgadēja tradīcija Latvijā Dejas diena aizsākās 2006. gadā, kad horeogrāfe Olga Žitluhina ierosināja rīkot svinības par godu UNESCO atzītajai Starptautiskajai Dejas dienai, kuru pasaulē atzīmē 29. aprīlī.

Plašāk par Dejas dienas 2018 notikumiem mājaslapā un "Facebook".

Visi Dejas dienas pasākumi ir bez maksas.