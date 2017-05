Izrādē vēstīts par kādu no apkārtējās pasaules nošķirtu māju, kurā ir sapulcējušās astoņas sievietes. Viņas ir skaistas, kaislīgas, gudras un bīstamas. Katrai ir savs noslēpums, katrai savs skelets skapī. Kad ģimenes tēvs un apgādnieks tiek atrasts miris savā gultā ar nazi mugurā, šie skeleti sāk birt laukā no skapjiem.

Katrai no viņām ir savs rūpīgi slēpts motīvs. Katra no viņām kļūst par aizdomās turamo. Neviena no viņām nav vainīga, bet vienai tomēr ir jābūt vainīgai.

Izrādē spēlē Rēzija Kalniņa, Lilita Ozoliņa, Vita Vārpiņa, Indra Briķe, Kristīne Nevarauska, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Dārta Daneviča un Lelde Dreimane. Izrādes sākums pulksten 19.00.