Valmieras vasaras teātra festivāla atklāšana notiks šo piektdien, 4. augustā pulksten 14.00 ar bezmaksas koncertu "Vilki papardēs" Hanzas laukumā, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Muzikālajā programmā skanēs vairāk nekā 10 gadu laikā latviešu komponistu Ērika Ešenvalda, Georga Pelēča, Jēkaba Nīmaņa, Oskara Herliņa, Edgara Raginska un Kristapa Pētersona radītas dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzejoļiem, ko papildinās arī dzejoļu lasījumi. Koncertā piedalīsies arīdzan klarnetists Jēkabs Nīmanis, akordeonists Artūrs Noviks, vijolniece Līga Pētersone un soliste Baiba Renerte.

Valmieras vasaras teātra festivāls šogad notiks no 4. līdz 6. augustam, un tas veltīts ģimenēm, bērniem un jauniešiem. Festivālā pirmizrādes piedzīvos septiņi iestudējumi dažādās vietās pilsētvidē, bet paralēli bērnu programmai būs arī pērn festivālam tapušās skaņas izrādes pirmatskaņojums Gaujas Stāvajos krastos R. Blaumanis "Purva bridējs. Ciltskoks.", kā arī virkne bezmaksas pasākumu: brīvdabas kino vakari sadarbībā ar Rīgas Starptautisko kino festivālu (Riga IFF), kas sāksies jau 3.augustā - dienu pirms festivāla oficiālās atklāšanas, būs pagalmu spēles kopā ar aktieri Rihardu Jakovelu, radoša vides atrakcija "Kas URDA?" sadarbībā ar ZAAO, gastronomiskie piedzīvojumi un citas aktivitātes. Uz bērnu un jauniešu izrādēm biļetes tikai iepriekšpārdošanā, norises vietās tās iegādāties nevarēs.

Ģimenēm un bērniem

Festivāla programmu šogad veidos mākslinieki, kuri jau iepriekš sevi pierādījuši darbā ar bērnu auditoriju Latvijā un ārpus tās. Starptautiskās sadarbības ietvaros šogad pirmo reizi izrādi bērniem "MindStuff", kas būs interaktīvs un muzikāls iestudējums bez valodas barjerām, veidos Igaunijas un Latvijas teātra profesionāļi – igauņu laikmetīgās dejas profesionāļu platformas "Sõltumatu Tantsu Lava" horeogrāfi un latviešu aktieri Marija Linarte, Āris Matesovičs un Reinis Boters.

Režisors Kārlis Krūmiņš, kura veidoto pagalmu teātra izrādi "Nāc laukā!" pagājušā gadā atzinīgi novērtēja gan mazie, gan lielie skatītāji un kuru varēs noskatīties arī šogad, veidos vēl vienu jaundarbu - izrādi ar piedzīvojumiem mežā "Štābiņš". Lai nokļūtu norises vietā, skatītājiem būs jāpiedalās orientēšanās spēlē.

Kopā ar Valmieras teātra aktieriem un viņu bērniem režisore un horeogrāfe Kristīne Brīniņa iestudēs dokumentālu dejas izrādi "Spēlēsim mājās", kas būs kā aicinājums palūkoties uz bērniem no cita skatu punkta, kā arī par to, kas notiek, kad bērnu izveidotās situācijas pārņem vecāki.

Par to, kā rodas migla, sniegs, negaiss vai vētra, kas notiek zemūdens pasaulē vai kā ūdens mijiedarbojas ar gaismu un mūziku, izrādi "Ūdens" Valmieras ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritorijā veidos režisore Inga Tropa.

Īpašs muzikāls ceļojums "Traktopera", kurā izrādes varoņi būs īsti traktori un cita būvniecības tehnika, taps Andra Kalnozola vadībā. Vairāk kā mūzikls un mazāk kā opera notikums ļaus skatītājiem caur teātra izteiksmes līdzekļiem būt klāt celtniecības procesā, redzēt tehnikas iespējas, sekot līdzi aizraujošam stāstam un klausīties dziesmas.

Lielā mēbeļu veikalā – angārā režisores Paulas Pļavnieces veidotajā izrādē "Kur pazudis Viktors Sapropelis?" divi jaunieši kopā ar dīvāniem, bufetēm un naktsskapīšiem meklēs atbildes uz dažādiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, kāpēc cilvēki, stāvot uz vietas, saka: "esmu iebraucis auzās".

Jauniešiem un viņu vecākiem

Savukārt jauniešiem no 12 gadu vecuma režisors Elmārs Seņkovs kopā ar aktieriem izrādē "Klubs" piedāvās iespēju uzzināt ''kā tur ir?''. Kas vispār velk cilvēkus uz naktsklubiem, un ko tur dara? Iestudējuma laikā jaunieši un viņu vecāki varēs ieskatīties nevis caur atslēgas caurumu, bet gan kārtīgi izjust naktsklubu ainas.

Skaņas izrādes pirmatskaņojums

Paralēli bērnu programmai notiks vēl kāda skatītāju gaidīta pirmizrāde - pagājušā gada festivāla ietvaros tapusī skaņas izrāde R. Blaumanis "Purva bridējs. Ciltskoks", ko veido komponists Kristaps Pētersons. Tās pamatā būs elektroakustisks skaņdarbs, kura centrā atradīsies cilvēku balsis no solo līdz korim visdažādākajās niansēs, savukārt izrādes perifēriju veidos vides trokšņi. Izrāde notiks Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā.

Pirmo reizi Valmieras vasaras teātra festivāls notika 2016. gadā. Tas atzinīgi novērtēts gan profesionāļu, gan skatītāju vidū, un saņēmis arī Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvu "Kilograms kultūras 2016" kategorijā "Gada pārsteigums".