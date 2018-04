Leons Krivāns dzimis 1938. gada 17. aprīlī Rīgā. Mācījies Rīgas 2. pamatskolā, tad 6. vidusskolā. 1959. gadā iestājies Dailes teātra III studijā, kuru beidzis 1962. gadā. Tad arī iekļauts Dailes teātra trupā, lai gan ārpus štata teātrī darbojies jau no 1958. gada. Bagāts ir aktiera lomu klāsts vairākos desmitos skatuves iestudējumu.

Līdzās darbam teātrī no 1961. gada Leons Krivāns filmējies arī vairākās populārās latviešu kinofilmās un televīzijas seriālos, galvenokārt epizodiskās lomās. Skatītāju simpātijas izpelnījies, attēlojot komiskus personāžus. Ikviens kino cienītājs atpazīst aktiera Leona Krivāna atveidoto Frīdi no spēlfilmas "Kapteiņa Enriko pulkstenis" un Spuļģi no spēlfilmas "Dāvana vientuļai sievietei". TV seriālu cienītāji – Žani Vimbu no seriāla "Sirdsmīļā Monika" un šveicaru Miervaldi no seriāla "UgunsGrēks". Vecākās paaudzes skatītāji atceras Latvijas Televīzijas humoristisku raidījumu 1960. – 1970. gados "TV pirts", kuru vadīja Leons Krivāns, bet 2016. – 2017. gadā viņš darbojās jau citā humoristiskā raidījumā "Anekdošu šovs".

Vēl aktieris piedalījies daudzos radiolasījumos, ierunājis audio grāmatas. 1988. gadā Leonam Krivānam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka nosaukums.

Allaž dzīvespriecīgais un optimistiskais aktieris kādā no intervijām atzinis: "Aktieris – tā jau nav profesija, tas drīzāk ir dzīvesveids. Skaists dzīvesveids".