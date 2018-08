Sestdien, 4. augustā, Dzintaru koncertzālē norisināsies jau 19. Starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā", kurā viesosies baleta izcilības no Vācijas, Šveices un Horvātijas baleta trupām, pārstāvot Koreju, Meksiku, Itāliju, Ukrainu, Spāniju, Baltkrieviju un Austrāliju. Festivāla programmā blakus ārvalstu izcilībām būs iespēja novērtēt arī Latvijas Nacionālā baleta dejotāju spilgtākos darbus un vairāku talantīgu pašmāju horeogrāfu veikumu, portālu "Delfi" informē koncertzālēs pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Baleta festivāla programma iekļauti fragmenti no komponista Jura Karlsona un horeogrāfa Aivara Leimaņa Latvijas simtgadei veltītā baleta "Antonija #Silmači", ko uz Dzintaru koncertzāles skatuves izdejos Elza Leimane, Arturs Sokolovs, Ieva Rācene, Jūlija Brauera, Andris Pudāns, Germans Ševčenko un Kārlis Cīrulis. Kārlis Cīrulis kopā ar Anniju Kopštāli dejos arī pas de deux no baleta "Diāna un Akteons".

Festivāls piedāvās arī interesantu pašmāju horeogrāfu īsformāta jaundarbu klāstu. Programmā trīs jau gana pieredzējušu autoru darbi – Elzas Leimanes "Double trouble", ko dejos Alise Tomkoviča, Antona Freimana veidotais un duetā ar Annu Ruski paša autora izpildītais duets "Over the Hills" un Dmitrija Gaitjukeviča "Es atkal dzirdu" Artūra Sokolova un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas šāgada absolventes Marijas Burcevas izpildījumā. Elza Leimane un Antons Freimans paralēli dejotāja karjerai jau vairākkārt piedāvājuši savus darbus tradicionālajos baleta vakaros "Iespējams", kas ik gadu maijā risinās Latvijas Nacionālās operas un baleta Jaunajā zālē un kalpo kā baleta horeogrāfu inkubators. Savukārt Dmitrijs Gaitjukevičs ir labi zināms kā laikmetīgās dejas horeogrāfs, saņēmis arī "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada sasniegums laikmetīgajā dejā" par izrādi "Inside".

Festivālā būs iespēja skatīt arī sadarbību starp Baltkrievijas baletu un Latvijas Nacionālo operu un baletu. Mūsu trupas armēņu izcelsmes dejotājs Avetiks Karapetjans kopā ar Jekaterinu Oļeiņiku (Ekaterina Oleynik) izpildīs pas de deux no Borisa Asafjeva baleta "Parīzes liesmas".

Festivāla viesu vidū būs Štutgartes Baleta teātra vadošā soliste Hjodžuna Kana (Hyo-Jung Kang) (Koreja), kura dejos pārī ar solistu Marti Fernandesu Paišu (Martí Fernández Paixà) no Katalonijas. H. Kana apguvusi baletu Seulā un Kirova baleta akadēmijā Vašingtonā. Marti Fernandess Paiša baleta izglītību ieguva Katalonijas pilsētā Reusā (Reus) un Džona Kranko (John Cranko) baleta skolā Štutgartē, kuru absolvēja 2014. gadā. Viņu izpildījumā varēs baudīt Marko Gekes darbu "Ugunsputna pas de deux" un britu horeogrāfa Duglasa Lī (Douglas Lee) duetu "Arkādija", ko kritiķi raksturo kā "izsmalcinātu ķermeņa skulptūru deju iztēlotā idilliskā vietā".

Īpaši viesi Jūrmalā būs arī divi itāļu dejotāji no Ženēvas Lielā teātra – Simone Repele (Simone Repele) un Saša Riva (Sasha Riva). Jūrmalā tiks izdejota Simones Rivas horeogrāfija duetā "Tabula Rasa" un populārās slovāku horeogrāfes Natalijas Horečnas (Natalia Horečna) divdeja "For Terry". Abi dejotāji mācījušies Džona Noimaijera baletskolā Hamburgā. Saša Riva izglītību papildinājis arī intensīvajos vasaras kursos Nīderlandes Dejas teātrī. Ievērības vērts ir Ženēvas baleta trupas darbības modelis. Kompānijā nav tradicionālās hierarhijas – mājaslapā ir rakstīts tikai "dāmas" un "kungi". Trupa lepojas ar savu 2003. gadā radikāli mainīto repertuāra politiku un tēlu, kā rezultātā kompānija ne tik daudz veicina savu stabilo statusu, bet tiecas atrasties ārpus līdzsvara un dzīvot radošu jautājumu pasaulē. Trupas izvēles ir oriģinālas, ambiciozas un drosmīgas. Ženēvas balets dod priekšroku jauniem horeogrāfiem, ļaujot tiem strādāt bez jebkādiem ierobežojumiem. Šādi kompānija cer radīt situāciju, kurā modernas idejas nepārrauj saikni ar pagātni, bet drīzāk ir pagātnes bagātību atbalss, un rada to dinamiku nākotnes virzienā. Ženēvas Lielais teātris ir bijis starta laukums tādām mūsdienu horeogrāfijas zvaigznēm kā Saburo Tešigavara (Saburo Tesigavara), Bendžamins Milpjē (Benjamin Millepied), Sidi Larbi Čerkaui (Sidi Larbi Cherkaoui), Andoniss Foniadakiss (Andonis Foniadakis), Emanuels Gats (Emanuel Gat) un citiem.

Skatītājus priecēs arī pāris no Horvātijas Nacionālā teātra baleta trupas Splitā. Ķīniešu izcelsmes austrālietis Ārons Koks (Aaron Kok) dejos duetā ar ukrainieti Evu Karpilovsku (Eva Karpilovska). Ārons Koks pēc baleta studijām Sidnejā mācījies arī Amsterdamas Mākslu universitātē, savukārt Eva Karpilovska pēc baletskolas absolvēšanas un, jau strādājot Horvātijas Nacionālā teātra baleta trupā, ieguvusi pedagoga un horeogrāfa kvalifikāciju Kijevā. Viņu repertuārā Jūrmalā būs pas de deux no baleta "Silfīda" un Igora Kirova duets "Between Us". Igors Kirovs ir maķedoniešu izcelsmes dejotājs un horeogrāfs, kurš dejojis pie izciliem mūsdienu horeogrāfiem un kopš 2016. gada vada Horvātijas Nacionālo baletu un veidojis horeogrāfijas daudzviet pasaulē.

Festivāla dibinātājs ir Latvijas Nacionālā baleta vadītājs Aivars Leimanis.

Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.