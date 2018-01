Šodien Šveicē mums pirmizrāde. Bulgakova Suņa sirds. Schauspielhaus Zürich. Režija, scenogrāfija - mana, kostīmi - Kristīne Jurjāne. Latvijā šo stāstu iestudēt jēgas nav, jo kreisuma slimībai alerģija uz kādu laiku ir vēsturiski garantēta. Turpretī rietumos - pašā laikā. Tur visa veida šarikovi ir aprūpējami un saudzējami. Tam apliecinājums - mūsu izrāde. Par kuru daudzi domā, ka šarikovs īstenībā ir pozitīvais tēls un sliktais profesors buržujs ņirgājas par kreiso diskursu. Bet pāris kvartālu no teātra ir māja, kurā pirms pašas revolūcijas gadu nodzīvoja Ļeņins un kurā tika sagatavots projekts lielajam eksperimentam. www.schauspielhaus.ch



