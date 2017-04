"Kaķis uz nokaitēta skārda jumta" ir viens no pazīstamākajiem Tenesija Viljamsa darbiem un viņa paša mīļākā luga, kas 1955. gadā ieguvusi Pulicera prēmiju dramaturģijā.

"Bagātā uzņēmēja Lielā Tēta ģimene ir sapulcējusies kopā, lai nosvinētu ģimenes galvas dzimšanas dienu. Viesībām tiešām ir iemesls – Lielais Tētis ir uzzinājis labus jaunumus par savu veselību, kas lika raizēties visai ģimenei. Tādai ģimenei, kurā viss ir meli un visi ir meļi...

Satumstot maigajai Amerikas dienvidu naktij, viņiem visiem kopā un katram atsevišķi nākas saskarties ar tām duļķēm, kas nosēdušās neizrunāto problēmu bezdibeņos. Lielā Tēta dēls Briks ar savu vienaldzību un alkoholismu jau reiz ir izraisījis kādu traģēdiju. Viņa sieva – skaistā "Kaķene" Megija – ir apņēmības pilna melus padarīt par patiesību. Vai nebūtu smieklīgi, ja tā izrādītos patiesība?" vēsta izrādes anotācija.

Lomas jauniestudējumā atveidos Rēzija Kalniņa (Margarēta), Lauris Dzelzītis (Briks), Lilita Ozoliņa (Lielā Mamma), Juris Žagars (Lielais Tētis), Ieva Segliņa (Meja), Intars Rešetins (Gūpers), Dainis Gaidelis (Dakteris Bo), kā arī Kārlis Pārups un Paula Pārupa (bērni).

Radošajā komandā strādā arī scenogrāfs un video mākslinieks -8, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka un gaismu mākslinieks Jānis Sniķers. Lugu no angļu valodas tulkojusi Evita Mamaja.

Luga "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta" tiek izrādīta saskaņā ar vienošanos ar "The University of the South", Sewanee, Tennessee".