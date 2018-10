Dailes teātrī viesrežisors Aleksandrs Morfovs strādā pie jauna iestudējuma – Džeimsa Goldmena "Lauva ziemā", kura pirmizrāde paredzēta 30. novembrī, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Laura Leimane.

Sagaidot Ziemassvētkus, Anglijas karalis Henrijs II aicina uz tikšanos savu ieslodzīto sievu Eleonoru, savus trīs godkārīgos dēlus, savu jauno mīļāko un Francijas karali. Visi ir bīstami ciemiņi, jo katram no viņiem ir paslēpts duncis, ar ko vērsties pret pārējiem. Ikviens no viņiem nemitīgi rīko sazvērestības, dibinot alianses, meklējot sabiedrotos, solot, melojot un pārkāpjot visus zvērestus. Henrijs ir radījis varenu karalisti un viņam ir jāzina, ka tā pastāvēs. Viņam ir jāizšķiras, kuram no dēliem atdot savu valsti, taču vienīgais Henrijam tuvais un viņu saprotošais cilvēks izrādās Eleonora, kura jau gadiem ilgi vērpj intrigas pret savu vīru. Pat tad, ja viņi ir zaudējuši visu, viņi abi ir dzīvi. Un dzīve ir cerība.

Anglijas karaļa Henrija II lomu izrādē atveidos Juris Žagars, bet viņa sievas Eleonoras lomu – Rēzija Kalniņa. Izrādē vēl piedalās Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe, Lauris Dzelzītis, Toms Treinis, Anete Krasovska, Ieva Florence, Aminata Grieta Diarra, Andris Bulis u.c. Iestudējuma scenogrāfiju veido Mārtiņš Vilkārsis, kostīmus – Ilze Vītoliņa, horeogrāfe ir Inga Krasovska, gaismu mākslinieks – Jevgeņijs Vinogradovs.

Režisors Aleksandrs Morfovs Dailes teātrī strādā jau ceturto reizi. Viņa iepriekšējās izrādes – "Finita la comedia!", "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" un "Svinības" bijuši kritiķu novērtēti un skatītāju plaši apmeklēti iestudējumi.