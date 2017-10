Dailes teātris oktobrī dosies viesizrādēs pa Latviju

Dailes teātris oktobrī ar izrādi "Prezentācija" viesosies Jēkabpilī, izrādi "Jērādiņa" rādīs Madonā, bet ar komēdiju "Liec Dievam pasmieties" dosies uz Liepāju, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Liene Jakovļeva.

15. oktobrī Jēkabpilī, Krustpils Kultūras namā, ar izrādi "Prezentācija" viesosies aktieri Ērika Eglija, Intars Rešetins, Aldis Siliņš, Gints Grāvelis, Dārta Daneviča un Gints Andžāns. Izrādes režisors ir Pauls Timrots.

Mēs visi esam spiesti pirkt un pārdot. Reizēm mums par to ir kauns – gan par to, ka pārdodam, gan par to, ka pērkam. Mēs esam iesaistīti šādās pirkšanas un pārdošanas situācijās. Vai esat kādreiz nonākuši pasākumā, kur sākumā parunājas, pēc tam dod ēst un tad mēģina jums kaut ko pārdot? Tā ir ļoti neērta situācija, jo abas puses zina, ka blefo. Katrs par to ir dzirdējis vai kaut reizi piedalījies. Šķiet, to sauc par tiešo tirdzniecību. Starp pārdevēju un pircēju pastāv savdabīgs naids. Viens otru necieš, bet abi piedalās darījumā. Kā lai mēs pārdzīvojam šīs neglītās situācijas, kurās dzīve mūs piespiež nonākt? Mēs visi esam atkarīgi no tiem, kam sniedzam pakalpojumu vai pārdodam preci. Teātris nav izņēmums! Arī te visu laiku notiek strīds starp mākslu un izklaidi. Teātris grib ēst, bet nauda pieder skatītājam! Ko darīt? Uz šo jautājumu mēģina atbildēt izrāde ar visgodīgāko nosaukumu – "Prezentācija".

Savukārt aktieris Pēteris Liepiņš un komponists, pianists Imants Zemzaris 19. oktobrī dosies uz Madonu, kur skatītājiem būs iespēja tikties ar Alberta Kronenberga "Jērādiņu". Humoristiskie, satīriskie un asprātīgie panti vēsta par mazu pilsētas puišeli, kurš dodas pavadīt vasaru pie sava lauku tēvoča un piedzīvo daudzas jo daudzas dēkas. Kompānijā ar ganu zēnu Janku viņi ļaujas jautriem ikdienas dzīves piedzīvojumiem – svin Jāņu vakaru, brauc uz īstu gada tirgu un cīnās ar bitēm. 1982. gadā iestudētā izrāde "Jērādiņa" Dailes teātrī tika spēlēta 10 gadus un piedzīvoja rekordlielu izrāžu skaitu – ap 350 izrādes. Tagad Gerhards Erhards Sīpoliņš atkal atgriezies uz Dailes teātra skatuves un ciemosies Madonas Kultūras namā.

Foto: Kaspars Kviesis

22. oktobrī Liepājas teātrī Dailes teātris viesosies ar Šona Grenana plānotāju komēdiju "Liec Dievam pasmieties". Izrādes režisore ir Rēzija Kalniņa, un tajā spēlē aktieri Indra Briķe, Pēteris Liepiņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Lauris Dzelzītis un Gints Andžāns. 30 gadu laikā mēs iepazīstam kādu ģimeni, kuras iekšējā dzīve un attiecības atklāj ne tikai viņu sapņus un plānus, bet arī spriedzi un vilšanos. Gan vecāki, gan viņu trīs bērni: topošie priesteris, aktrise un bijusī futbola zvaigzne pieredz savu nenovēršamo pārtapšanu – bērni kļūst pieauguši, vecāki – noveco. Lai ko viņi būtu iecerējuši, bieži vien tas aizved viņus negaidītos, pārsteidzošos virzienos. Jo, kā reiz teicis amerikāņu kino režisors Vudijs Allens: "Ja gribi sasmīdināt Dievu, pastāsti viņam par saviem plāniem."