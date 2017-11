9. novembrī pulksten 18.30 Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde komēdijai latviešu valodā "Randiņi trešdienās", kura ir pirmais Karēlijas Nacionālā teātra galvenā režisora Andreja Dežonova iestudējums Daugavpils teātrī, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

"Skatītājus gaida viegla, jautra atpūta, kurā nevajag meklēt dziļus zemūdens akmeņus. Vajag vienkārši nākt un priecāties!" tā komēdiju par laulāto slepenajiem sānsoļiem un ar to izrietošajām ķibelēm raksturo aktrise Inese Ivulāne - Mežale.

Iestudējuma pamatā ir Valentīna Krasnogorova luga, kuru no krievu valodas tulkojusi Kristīne Veinšteina. Izrādē rotaļīgā veidā tiks atainoti divu precētu pāru piedzīvojumi, kur katrs no laulātajiem klusībā no otra izlemj "spert soli pa kreisi". Kādam no viņiem tas ir veids atgūt ikdienas rutīnā zaudēto dzīves garšu, kādam iespēja pakāpties augstāk pa karjeras kāpnēm. Savukārt trešdiena kļūst par to dienu, kad viņi atļaujas šai avantūrai dot zaļo gaismu. Viss jau būtu labi, bet izrādās, ka abi kolēģi tiekas viens ar otra sievu, to pat nezinot. Jau tā sarežģītajā mīlas daudzstūrī negaidīti tiek iejaukts arī abu kolēģu priekšnieks ar savu mīļāko, kas situāciju padara vēl traģikomiskāku. Režisors Andrejs Dežonovs sola, ka izrāde būs interesanta ikvienam, kurš savā dzīvē jau ir saskāries ar sievietes un vīrieša attiecību emociju kaleidoskopu.

Izrādes "Randiņi trešdienās" scenogrāfiju un kostīmus veidojis mākslinieks no Krievijas Ņikita Sazonovs. Mūzikas autors ir Peters Kūns / "Das Kuhn" (Krievija, Somija), iestudējuma horeogrāfe ir Anna Blakunova, savukārt paukošanās numura iestudētājs un kustību mākslinieks - Aleksandrs Ovčiņņikovs no Krievijas.

Lomās: Ritvars Gailums, Kristīne Veinšteina, Egils Viļumovs, Inese Ivulāne-Mežale, Līga Ivanova, Māris Korsiets.

Iestudējums paredzēts skatītājiem, kas vecāki par 16 gadiem.

Biļetes iegādājamas Daugavpils teātra kasē un internetā.