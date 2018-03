26. martā Daugavpils teātra dejas izrāde "Tuvība" dosies uz Mogiļevu Baltkrievijā, kur pirmo reizi piedalīsies starptautiskā jauniešu teātra forumā "M.ART.KONTAKT-2018" ("М.АРТ.КОНТАКТ-2018"). Šis forums tika radīts 2006. gadā ar mērķi popularizēt teātra mākslu jauniešu vidū. Festivāla pastāvēšanas laikā tika parādītas 190 izrādes no 20 dažādām valstīm. Šogad starp festivāla dalībniekiem kopā ar Daugavpils teātri no Latvijas būs teātri un radošās grupas no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrianas, Polijas, Kazahstānas, Lietuvas, Slovākijas un Vācijas.

Savukārt 11. aprīlī Daugavpils teātris noslēgs starptautisku teātra festivālu "Tikšanās Krievijā" ("Встречи в России") ar savu izrādi "Kailais karalis". "Tikšanās Krievijā" notiek Santkpēterburgā, teātrī-festivālā "Baltijas nams" un tiek organizēts katru gadu kopš 1998. gada. Daugavpils teātris jau ir piedalījies šajā festivālā 2012. gadā ar izrādi "Tartifs jeb varenā XVII gadsimta afēra", taču šogad pirmo reizi Daugavpils teātra izrāde ir pagodināta kļūt par festivāla noslēdzošo pasākumu.

Tāpat Daugavpils teātris šogad piedalīsies starptautiskajā mākslu festivālā "Slāvu bazārs Vitebskā" un 18. jūlijā iepazīstinās festivāla skatītājus ar vienu no saviem vērienīgākajiem muzikālajiem projektiem – opereti "Mistera Ikss noslēpums". Iepriekšējā Daugavpils teātra dalība šajā festivālā 2015. gada jūlijā ar izrādi "Kazanova. Henrieta. Venēcija." Noslēdzās stāvaplausiem.