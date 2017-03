'Dirty Deal Teatro' ar divām izrādēm viesosies Durbē

Gaidot jau septīto mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālu "Zemlika" oktobra nogalē, Durbē gaidāmi vairāki kultūras notikumi pasākumu sērijas "Zemlika nāk" ietvaros, tostarp – vairākas Latvijas valsts un nevalstisko teātru viesizrādes. Kā pirmais uzreiz ar divām izrādēm sestdien, 27. maijā, Durbē viesosies "Dirty Deal Teatro".

Pa dienu, pulksten 12.00, Durbes kultūras namā notiks izrāde bērniem "Blēņas un pasakas". Izrāde ir ceļojums Imanta Ziedoņa pasaku pasaulē, kur šķietami parasti priekšmeti iegūst spilgtus raksturus un iekuļas dažādās negaidītās dēkās. Tā būs gan jautra rotaļa bērniem, gan meistarklase vecākiem, gan piedzīvojums ar pārsteidzošu mūziku un instrumentiem, blēņām un pekstiņiem. Izrādes režisors ir Ģirts Šolis, izrādē spēlē Arnita Jaunzeme, Valdis Vanags un Mikus Frišfelds, kurš ir arī izrādes mūzikas autors.

Vakarā, pulksten 19.00, Durbes kultūras namā tiks izrādīts viens no jaunākajiem teātra iestudējumiem – izrāde "Kas notiks rītdien?". "No vienas puses šo jautājumu uzdot nav jēgas, jo neviens īsti skaidri nezina, kas būs rītdien, bet no otras puses – kāpēc šos atbildes meklējumus nepārvērst par dokumentālu izmeklēšanu pusgada garumā?" jautā izrādes veidotāji. Dokumentālā detektīva "Kas notiks rītdien?" galveno varoņu lomas atveido četri cilvēki no četrām dažādām valstīm – Rihama Baderhana no Sīrijas, Čidema Mirola no Beļģijas, Hosē Alvarezs no Polijas un Jānis Balodis no Latvijas. Tieši viņu veidotās video dienasgrāmatas laika posmā no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada jūlijam veido izrādes "Kas notiks rītdien?" pamatu.

Foto: Aivars Ivbulis

Konceptuāli izrāde ir sava veida turpinājums festivāla "Zemlika" laikā 2013. gadā Durbē demonstrētajai izrādei "Nacionālais attīstības plāns". Jaunās izrādes dramaturgs ir Jānis Balodis, režisore – Paula Pļavniece, māksliniece – Ieva Kauliņa.

Viesizrādes gan nebūs vienīgie kultūras pasākumi Durbē šīs nedēļas nogalē, jo dienu vēlāk, 28. maijā, Durbes luterāņu baznīcā savu pirmo un vienīgo koncertu Baltijas valstīs sniegs amerikāņu komponista un pianista Deivida Mūra (David Moore) projekts "Bing & Ruth".

Biļetes uz "Dirty Deal Teatro" viesizrādēm, kā arī "Bing & Ruth" koncertu Durbē jau šobrīd ir nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā "Bezrindas".