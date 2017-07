Svinību pirmajā dienā, 9. augustā, plkst. 18.00 Hedas mājā, Andrejsalā, norisināsies lekciju un 1 pret 1 īsizrāžu vakars "Pārcilvēki un pārnākotne", sniedzot praktisku un teorētisku ieskatu pārcilvēcisko spēju un iespēju pasaulē. Pārnākotnes jautājumos iedziļināsies LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Guntis Pakalns, LU Psiholoģijas nodaļas vadītājs Ivars Austers un Latvijas Jaunā teātra institūta direktore Gundega Laiviņa.

Paralēli lekcijām skatītāji tiks aicināti iesaistīties īsformāta 1 pret 1 izrādēs. Īsizrāžu veidotāji: Jānis Balodis, Aiva Birbele, Andrejs Polozkovs, Dana Indāne, Ieva Gaurilčikaite, Matīss Gricmanis. Noslēgumā – kosmiski kustīga mūzika.

10. augustā plkst. 17.00, 19.00 un 21.00 DDT aicina uz svinību īpašo notikumu – DDT desmitgades īsizrādēm. Reflektējot par pēdējo desmit gadu laikā piedzīvoto, notikušo un radīto, vairākas radošās komandas apkopojušas pieredzi un mēģinājušas iezīmēt nākotnes perspektīvas mikro un makro pasaulēm, kurās mītam, domājam un darām. Īsizrāžu autori un izpildītāji Dimitrijs Petrenko, Kristaps Ķeselis, Santa Didžus, Ivo Briedis, Rūdolfs Baltiņš, Dace Sloka, Sintija Jēkabsone, Marija Rozīte-Vītola, Jurijs Djakonovs u.c.

No plkst. 17.00 Spīķeru kvartālā blakus bērnu spēļu laukumam savas durvis apmeklētājiem vērs Garlaicības muzejs – muzejs padzīvojušiem jauniešiem. Par garlaicības muzeja eksponātiem kalpos unikāli objekti, kas daudzdzīvokļu māju pagalmos garlaicības un jaunības iespaidā mainījuši savu sākotnējo jēgu un nozīmi. Muzeja kuratori: Paula Pļavniece, Uģis Bērziņš, Ance Kukule un Uldis Sniķeris. Darba laiks: 10. augustā no 17.00 līdz 21.00, 11. augustā no 17.00 līdz 20.00, 12. augustā no 13.00 līdz 17.00. Garlaicības muzejs ir viena no Latvijas valsts simtgades programmas norisēm.

Svinību trešajā dienā, 11. augustā, plkst. 18.00 DDT aicina uz "Vakara brokastīm" - diskusiju par to, kas ir svarīgs šodien un var nebūt svarīgs rīt. Kopā ar jums modīsies un dienas otrās brokastis gatavos un ēdīs četri režisori - Kārlis Krūmiņš, Dmitrijs Petrenko, Andrejs Polozkovs un Valters Sīlis.

Svinības noslēgsies ar DDT 10Øgades jubilejas koncertu Spīķeru kvartāla galvenajā laukumā "Vectēva netīrie гaды." Koncerta veidotāji – Mārcis Lācis un Ģirts Šolis. Sākums plkst. 20.00.

Plašāka informācija par notikumiem un biļešu iegādi – "Dirty Deal Teatro" mājaslapā.