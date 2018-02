Latvijas Nacionālajā teātrī top Artūra Dīča "Arī vaļiem ir bail" Elmāra Seņkova režijā, kas pirmizrādi piedzīvos 8. martā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Līga Rimšēviča.

Kad trīsdesmitgadīga vīrieša dzīvē itin nekā netrūkst – ir veiksmīga karjera, laimīga ģimenes dzīve, brīnišķīgi vecāki un burvīgi bērni, kad pietiek naudas un ideju ceļojumiem vai citām atpūtas iespējām, kādā rītā tu, dzerot rīta kafiju, saproti, ka nekas no tā visa tev vairs nesagādā prieku. Ko darīt? Vai ir vērts to kādam teikt? Vai to sapratīs? Varbūt pārpratīs?

"Arī vaļiem ir bail" ir sadzīves drāma par mūsdienu Latvijas cilvēkiem, kurā rodams daudz līdzību ar bērnībā izsapņoto Sprīdīša sapni par Laimīgo zemi. Stāsta varonis nolemj "doties pasaulē" jeb iziet ārpus ierastās trajektorijas – darbs un mājas.

Lomās: Maija Doveika, Ģirts Liuziniks, Marija Bērziņa, Daiga Gaismiņa, Lāsma Kugrēna, Liene Sebre, Normunds Laizāns, Kārlis Reijers, Igors Šelegovskis.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Reinis Suhanovs, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, komponists – Edgars Mākens, video mākslinieki – Linda Ģībiete un Toms Zeļģis, producente – Ilona Matvejeva.