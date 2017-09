Festivāla 'Zelta maska Latvijā' programmā iekļautas divas dejas izrādes

Divas no piecām 12. teātra festivāla "Zelta Maska Latvijā" programmā iekļautajām izrādēm ir vistiešākajā veidā saistītas ar mūsdienu dejas mākslu. Kā uzsver festivāla rīkotāji no "Art Forte", abi iestudējumi – "the_Marusya" un "Kafejnīca Idiots" – ir interesanti un neparasti, taču ne baletiski.

Izrādes "the_Marusya" ideja radusies pirms apmēram diviem gadiem, kad pazīstamais horeogrāfs Aleksandrs Andrijaškins pa jokam piedāvāja Marusjai Sokoļņikovai – Kostromas deju kompānijas "Dialogue Dance" sabiedrisko attiecību menedžerei – pašai kāpt uz skatuves un pastāstīt par laikmetīgo deju plašākai publikai. Joks izdevās. Vispirms sarunas pārauga pārrunās un radošajā laboratorijā, pēc tam – mēģinājumos un pilnvērtīgā izrādē, kurā vienā veselumā ir saplūdušas drāma, deja un performance.

"Iznākums ir tāds, ka mēs kļūstam par lieciniekiem nelielam brīnumam – vienkāršs cilvēks, nebūt ne profesionāls mākslinieks, stundas ilgumā notur zāles uzmanību, vārdos un kustībās izspēlējot ainiņas no dzīves, daloties pieredzē un uzdodot jautājumus, kuri jau tālu pārkāpj dejas žanra robežas: par aizraušanos ar savu darbu un noguršanu no tā, par bailēm un šaubām, par tiesībām un drosmi pašrocīgi mainīt likteni... Tas viss ir ļoti nopietni, interesanti, negaidīti un… jautri – neatvairāms salikums, kura valdzinājumam pretoties nav spējuši ne skatītāji, ne "Zelta Maskas" eksperti," raksta festivāla rīkotāji.

"the_Marusya" tikusi izvirzīta Krievijas Nacionālajai teātra balvai divās nominācijās – "Laikmetīgā deja / Izrāde" un "Balets un laikmetīgā deja / Sievietes loma" – un 2017. gada pavasarī saņēma muzikālā teātra žūrijas speciālbalvu.

Foto: Publicitātes foto

Jāpiezīmē, ka tad kategorijā "Laikmetīgā deja / Izrāde" uzvarēja viens no īpatnākajiem horeogrāfijas kolektīviem Krievijā – "Balets Maskava". Tā sastāvā ietilpst divas savstarpēji neatkarīgas – akadēmiskās un laikmetīgās dejas trupas. Tā repertuārā ir 17 izrādes, ko speciāli deju teātrim iestudējuši Krievijas un ārzemju meistari. 2017. gadā "Balets Maskava" triumfēja "Zelta Maskā" ar beļģietes Karīnas Pontjesas izrādi "Visi ceļi ved uz Ziemeļiem". Savukārt gadu iepriekš tādus pašus panākumus tam nodrošināja Aleksandra Pepeļajeva darbs "Kafejnīca Idiots" – un tieši tas oktobrī tiks rādīts festivālā "Zelta Maska Latvijā".

"Kafejnīca Idiots" ir neparasti skaista, stilīga, apburoša izrāde. Vai tai ir saistība ar Pīnas Baušas baletu "Kafejnīca Millers" un Fjodora Dostojevska romānu "Idiots", publika lai izlemj pati – autori neuzstāj ne uz ko. "Mēs varam nospēlēt sižetu, un tad būs skaidrs, ka tie un tie varoņi ir izdarījuši to un to. Bet svarīgākais taču nenotiek tekstā… Tāpēc "Kafejnīca Idiots" nav grāmatas pārstāsts vai tās traktējums. Par ko ir izrāde? Es varu teikt, ka tā ir par to, kā cilvēks sevi moka, pats nogriež savu laimi. Taču gribu, lai šīs izjūtas skatītājam rodas pašam, patstāvīgi. Lai skatītāji no tās aiziet ar savu emociju un domu kamolu," paskaidro Aleksandrs Pepeļajevs.

Foto: Publicitātes foto. Skats no izrādes "Cafe Idiot"

Izrāde "the_Marusya" – Dailes teātra Mazajā zālē 9. oktobrī pulksten 19. Uzreiz pēc priekšnesuma notiks pārrunas, kurās aicināti piedalīties visi interesanti.

Izrādi "Kafejnīca Idiots" varēs noskatīties 11. oktobrī pulksten 19 Liepājas teātrī un 13. oktobrī pulksten 19 Ventspils Teātra namā "Jūras vārti".

Biļetes uz šīm un citām festivāla "Zelta maska" izrādēm var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.