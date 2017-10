13. un 14. oktobrī festivālā "Zelta maska Latvijā" varēs noskatīties Pjotra Fomenko meistardarbnīcas iestudējumu "Sapnis vasaras naktī", kura, kā raksturo festivāla rīkotāji, iespējams, ir vislīksmākā, spožākā un svētku priekā dzirkstošākā izrāde visā "Zelta maskas Latvijā" 12 gadu vēsturē.

Kā portālam "Delfi" stāsta festivāla rīkotāji "Art Forte", Maskavā pirmās iestudējuma izrādes izraisīja bumbas sprādziena efektu. Skatītāji pēc pirmizrādes ne tikai vienkārši aplaudēja, bet kliedza no sajūsmas, kritiķi centās atrast nevis vājās vietas un iestudējuma nepilnības, bet vārdus, ar ko paust to kolosālo baudījumu, kas gūts no redzētā un dzirdētā.

""Sapnis vasaras naktī" ir izrāde visiem, kuri cieš no zobu sāpēm un pasaules skumjām, visiem tiem, kam apnicis pieklājīgi garlaikoties teātra krēslos, nepacietīgi dīdot savus mobilos telefonus: cik līdz beigām? Izrāde visiem, kuri aizmirsuši, ka teātra uguns dzimst tikai no dzīviem materiāliem, bet no plastmasas pārpilnības uz skatuves var uzburt jau nu vienīgi elektrisko kamīnu," tā par iestudējumu rakstīja "Novije Izvestija".

Iestudējums saņēmis Krievijas teātra balvu "Zelta maska" kā labākā lielās formas izrāde, kā arī skatītāju balvu "Teatrāļa zvaigzne".

Slavenās Šekspīra komēdijas tapšanas ceļš nav bijis viegls – mēģinājumi ilguši sešus mēnešus. Būtībā tas bija pirmais darbs, kurā pa īstam vienotā, krāšņā ansamblī saplūda divas aktieru paaudzes – "jaunie fomenkas", kurus publika tikko sāka atpazīt (Irina Gorbačova, Serafima Ogareva, Ambarcums Kabanjans, Aleksandrs Mičkovs, Jurijs Butorins), un "veči", meistardarbnīcas zieds un leģendas (Gaļina Tjuņina, Karens Badalovs, Kirils Pirogovs, Andrejs Kazakovs, Rustems Juskajevs). Teātris, kurš bija pārcietis dziļāko no traģēdijām – sava dibinātāja, izcilā režisora un pedagoga Pjotra Fomenko nāvi –, visbeidzot atsāka smieties un draiskoties.

"Visas savas izrādes mēs radām kopīgi, cenšoties saglabāt Fomenko garu, ar viņa vieglumu un gaisīgumu, milzu uzmanību veltot vārdam, intonācijai. Man šķiet, to var saprast arī cilvēks, kurš pats krieviski nerunā, " tā saka "Sapni vasaras naktī" iestudējušais režisors Ivans Popovskis.

Kirils Pirogovs, kurš visu mēģinājumu periodu nodarbojies ar jaunajiem aktieriem kā pedagogs, viņam piekrīt: "Kā skatītājiem, tā kritiķiem "Sapnis" rada sajūtu, ka šis atkal ir tas teātris, kas bijis Pjotra Naumoviča laikā, un droši vien par to gādā ironija, pat huligānisms, kas izrādei piemīt.

"Sapnis" rīmējas ar to, ko tik lieliski un nesasniedzami labi darīja pats Pjotrs Naumovičs Fomenko."

Šekspīra komēdija izrādījās ideāls materiāls Fomenko meistardarbnīcas aktieriem – viņu "smalkajai akvareļtehnikai un neizmērojamajai spēlēšanās tieksmei". "Šeit labprāt mainās lomām, bezbailīgi planē pāri skatuvei un laižas pāri izbiedēto skatītāju galvām, turoties vien pie absolūti gaisīga auduma sloksnēm, kuras transformējas te par Atēnu kolonnām, te par meža biežņas kokiem," raksta viesizrāžu rīkotāji.

Tātad – Helēna ir iemīlējusies Demetrijā, Demetrijs ir iemīlējies Hermijā, bet Hermijā – Lizanderā, turklāt tas ir abpusēji. Vēl ir Hermijas tēvs, kurš sajauc pārītim visas kārtis, cenšoties izdot meitu pie nemīlamā Demetrija. Hercogs Tēzejs, kurš pats gatavojas kāzām ar amazoņu valdnieci Hipolitu, viņu šajā lietā pat it kā atbalsta: pavēl meitenei vai nu pakļauties tēva gribai, vai arī iet klosterī. Hermija ar Lizanderu nolemj bēgt, lai slepeni salaulātos. Helēna, Hermijas draudzene, šo plānu atklāj Demetrijam. Tā visi četri naktī nonāk mežā, kur jau pirms viņu ierašanās ir savijušās un samežģījušās traģēdijas ar komēdijām. Atēnu meistari te mēģina lugu, ko iestudē par godu hercoga kāzām, te strīdas Oberons un Titānija – elfs karalis un karaliene -, te lāga zēns elfs Robins sajauc, kuram paredzēts mīlas dzēriens, un visi iemīlas no jauna, bet teātra amatieris Pamatiņš, ļaunu nenojaušot, pārvēršas par ēzeli. Naksniņa padodas pagalam traka...

Festivāla "Zelta Maska Latvijā" izrāžu biļetes, kā arī citu kompānijas "Art Forte" projektu pasākumu biļetes var iegādāties visās teātru kasēs un "Biļešu paradīzes" tirdzniecības tīklā un internetā.